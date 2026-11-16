Retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă intră în linie dreaptă. Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au încheiat un contract de 400 de milioane de euro pentru finalizarea proiectului

Societatea Națională Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat luni 16 noiembrie contractul de finanțare, în valoare de 400 de milioane de euro pentru finalizarea proiectului de retehnologizare a unității 1 al Centralei de la Cernavodă. Acționarii Nuclearelectrica au aprobat contractarea sprijinului financiar acordat de Banca Europeană de Investiții, în valoare de 800 milioane euro, informează compania printr-un comunicat.

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Boardul Băncii Europene de Investiţii (BEI) a aprobat în data de 15 iulie 2026 acordarea unui împrumut de 800 milioane euro pentru proiectul Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă (Proiectul), ceea ce pentru România şi industria energetică nucleară, în general, a însemnat o finanţare istorică, reprezentând 25% din valoarea totală a proiectului de aproximativ 3,1 miliarde euro (fără costurile de finanţare), se menţionează în comunicat.

Finanţarea BEI este structurată în două contracte de finanţare, fiecare având o valoare de 400 milioane de euro, cel de-al doilea contract urmând să fie semnat în anul 2027, corelat cu etapele de dezvoltare a Proiectului Retehnologizării Unităţii 1 CNE Cernavodă.

„Strategia de finanţare a Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 are la bază un mix între capitalul propriu SNN, şi fonduri atrase sub formă de împrumut. Împrumutul contractat luni va fi utilizat în faza de construcţie a Proiectului, etapă esenţială în finalizarea proiectului. Finanţarea acordată de BEI reconfirmă încrederea într-un proiect de investiţii complex şi în eficienţa energiei nucleare pe termen lung. Acest împrumut reprezintă de asemenea o premieră istorică din perspectiva dimensiunii, fiind cea mai mare finanţare a Băncii Europene de Investiţii pentru o companie din România”, a declarat Daniel Adam, director financiar SN Nuclearelectrica SA, citat în comunicat.

Vicepreşedintele BEI, Ioannis Tsakiris, a subliniat, la rândul său, că retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă va contribui la asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie electrică la preţuri accesibile şi cu emisii reduse de carbon pentru milioane de consumatori.

„Această investiţie emblematică demonstrează angajamentul nostru pe termen lung de a sprijini securitatea energetică, competitivitatea economică şi creşterea durabilă a României”, a spus vicepreşedintele BEI.

„Asigurăm finanţarea pentru cea mai complexă etapă: execuţia retehnologizării”

Conform strategiei de dezvoltare aprobate de acţionari, Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 este structurat în trei faze, prima dintre acestea, de identificare a activităţilor care sunt incluse în scopul retehnologizării, fiind deja finalizată în anul 2022.

Faza actuală include activităţile necesare pregătirii retehnologizării precum: planificarea riguroasă a activităţilor, încheierea contractelor, procurarea echipamentelor cu ciclu lung de fabricaţie, construirea infrastructurii, obţinerea avizelor necesare, inclusiv asigurarea finanţării. Faza a treia (2027-2030) reprezintă oprirea Unităţii 1 pentru retehnologizarea efectivă.

„Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 intră în linie dreaptă pentru etapa finală atât din punct de vedere operaţional, cât şi din punct de vedere al asigurării finanţării. Am încheiat deja acordul cadru pentru servicii de management de proiect, contracte de servicii de inginerie şi furnizare a componentelor reactorului care vor fi înlocuite, contractul de inginerie, procurare şi construcţie (EPC), baza retehnologizării şi am început, de un an, lucrările civile de construcţie la infrastructura necesară implementării proiectului. Vom menţine ritmul pentru îndeplinirea tuturor activităţilor din fazele a doua şi a treia ale proiectului, la timp şi în costurile estimate. Simultan, asigurăm finanţarea pentru cea de-a treia şi cea mai complexă etapă: execuţia retehnologizării. Lucrăm cu echipe internaţionale de specialişti, valorificăm experienţa cumulată şi finanţăm acest proiect prin parteneriate solide cu instituţii financiare cu reputaţie, cum este Banca Europeană de Investiţii”, a spus Mihai Laurenţiu Gioară, director general SN Nuclearelectrica SA.

Proiectul Retehnologizării Unităţii 1 este un proiect strategic gestionat integral de Nuclearelectrica al cărui rezultat este extinderea duratei de viaţă a Unităţii 1 cu încă 30 de ani şi livrarea în Sistemul Energetic Naţional a 5 milioane de MWh anual, pentru asigurarea securităţii şi rezilienţei energetice a României.