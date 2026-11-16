Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță două măsuri de urgență după scandalul medicamentului oncologic Lyrica. Stocurile vor fi suplimentate cu peste 77.000 de cutii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat luni o întâlnire de urgență cu reprezentanții distribuitorilor,farmaciștilor și instituțiilor din domeniul sanitar pentru a analiza disponibilitatea medicamentului Lyrica și a variantelor generice pe bază de pregabalină. În urma discuțiilor, oficialul a dispus două măsuri imediate menite să facă medicamentul mai ușor de găsit: redistribuirea și suplimentarea stocurilor din farmacii.

Scandalului public generat de lipsa din farmacii a medicamentului Lyrica, utilizat inclusiv de pacienții oncologici a plecat de la jurnalista Liliana Ruse care a acuzat că medicamentul lipsește din farmacii. Ulterior, Alexandru Rogobete și-a cerut scuze față de pacienți și a anuțat că medicamentul este disponibil în peste 3.000 de farmacii.

Măsurile anunțate de Alexadru Rogobete

Potrivit lui Alexandru Rogobete, analiza a vizat atât produsul original Lyrica, cât și medicamentele generice care conțin aceeași substanță activă, pregabalina. Pentru a rezolva lipsurile semnalate de pacienți, ministrul a decis aplicarea a două măsuri concrete:

Redistribuirea stocurilor între farmacii: identificarea unităților farmaceutice în care tratamentul este disponibil și redirecționarea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește, astfel încât acoperirea să fie cât mai uniformă.

Suplimentarea cu peste 77.000 de cutii: semnarea unui ordin de ministru pentru a facilita aprovizionarea farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, cantitate echivalentă cu peste 2,5 milioane de capsule.

„În urma discuțiilor, am dispus două măsuri imediate: identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil și redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă. Așa cum am spus și ieri, existența stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găsește în fiecare farmacie. Distribuția neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Am semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.