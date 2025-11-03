Prima pagină » Diverse » Unii orădenii au făcut BAIE într-un lac, la început de noiembrie. Temperaturile maxime au ajuns la 22 de grade Celsius, în weekend

Unii orădenii au făcut BAIE într-un lac, la început de noiembrie. Temperaturile maxime au ajuns la 22 de grade Celsius, în weekend

03 nov. 2025, 14:22, Diverse
Unii orădenii au făcut BAIE într-un lac, la început de noiembrie. Temperaturile maxime au ajuns la 22 de grade Celsius, în weekend
Galerie Foto 2
FOTO - Captură video

Într-un weekend în care temperaturile maxime au atins și 22 de grade Celsius, deși am intrat în ultima lună de toamnă, unii locuitori ai orașului Oradea au făcut baie într-un lac, deși apa nu avea mai mult de 15-16 grade Celsius. Alții au făcut plajă.

Oricum, temperaturile de la miezul zilei s-au resimțit și mai ridicate pentru că soarele era sus pe cer și niciun nor la orizont.

Astfel, oamenii s-au strâns cu păturile în parc, pentru un bronz de toamnă, notează Știrile Pro TV.

Totuși, meteorologii spun că, de luni, vremea se mai răcește, iar temperaturile se vor apropia de normalul perioadei.

FOTO – Captură video: Știrile Pro TV

Mediafax
