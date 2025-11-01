Prima pagină » Actualitate » Cât mai durează temperaturile de 20 de grade în România și când își fac apariția ploile. Informațiile ANM, exclusiv pentru Gândul

Mara Răducanu
01 nov. 2025, 13:46, Actualitate
Vremea frumoasă din țara noastră va continua și în acest weekend, ajungând în anumite zone, chiar și până la 24 de grade. Meteorologii ANM au precizat, într-o intervenție pentru Gândul că, de luni, temperaturile încep să scadă, apropiindu-se de cele normale pentru această dată, adică între 14 și 17 grade în Banat, Crișan, parte din Oltenia și din Maramureș.

Cele mai mici temperaturi, în jur de 15  grade

În rest, temperaturile vor rămâne în continuare destul de calde, cu maxime cuprinse între 17 și 22 de grade. Așadar, previziunile meteo sunt blânde, iar noi ne putem bucura în continuare de o lună noiembrie cu temperaturi plăcute.

„Temperaturile mult mai ridicate decât ar fi normal la această dată, adică la începutul de noiembrie, vor fi astăzi și mâine, adică maxime termice cuprinse în general între 17 și 23 de grade, izolat atât astăzi cât și mâine, posibil cu 24 de grade în Banat și în Crișana. Cele mai mici temperaturi, adică în jurul la 15  grade, vor fi în nordul Moldovei și în zona litoralului.

După aceea, de luni, temperaturile încep să scadă, se vor apropia de cele normale la această dată, adică în general între 14 – 16 – 17° în Banat, Crișan, parte din Oltenia și din Maramureș. În rest, va rămâne în continuare destul de cald, cu maxime cuprinse între 17 și 22 de grade. Dar, de marți se răcește în toată țara și săptămâna viitoare există o probabilitate mare să rămânem cu valorile termice în jurul celor specifice începutului de lună noiembrie, adică cu maxime în general între 9 și 16 grade”, a explicat meteorologul de serviu al ANM.

Când își vor face apariția ploile. La munte pot apărea lapovița și ninsoarea

„Ploile își vor face apariția de luni în jumătatea de Vest a țării, apoi luni noaptea și în celelalte regiuni, pentru ca marți să rămână în mare parte din Moldova, Oltenia, Muntenia, prin Dobrogea și doar izolat în celelalte regiuni.

Apoi, o să fie din nou o vreme cu foarte puțini ploi, adică o vreme mai stabilă, doar izolat sau pe suprafețe mici, probabilitatea mai mare fiind în partea de Est a țării și pe la munte. Și dacă tot am vorbit de munte, aici pot să mai apar la altitudini în general de peste 16.00 – 1.700 trecător și lapoliță și ninsoare.”

