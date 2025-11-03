Prima pagină » Știri » Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile

Cristian Lisandru
03 nov. 2025, 09:30, Știri
A fost ceață în București, la primele ore ale dimineții, iar la ora 07:00 termometrele au arătat 9 grade Celsius. De altfel, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, pentru județele Ilfov, Bacău și Vrancea.

Potrivit informațiilor transmise de ANM, vremea intră într-un proces de răcire, ceea ce nu este o surpriză pentru această perioadă a anului. Totuși, ziua de luni va fi una frumoasă, din punct de vedere termic, cu temperaturi ceva mai scăzute decât duminică.

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a prezentat, la ora 09.00, prognoza meteo pentru astăzi, 3 noiembrie 2025, dar a transmis și un avertisment – vremea se răcește începând de mâine.

Astăzi nu avem nicio surpriză, din punct de vedere meteorologic, vom avea o vreme mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă.

  • Dar temperaturile sunt mai scăzute decât în ziua precedentă, cerul va fi variabil, în Banat, Crișana și Maramureș, iar nebulozitatea se va accentua. Temporar, mai ales din a doua parte a zilei, va ploua slab.
  • În București, vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu nebulozitate joasă. Maxima, în jur de 20 de grade la București.

Începând de mâine, vremea se va răci în toate regiunile, vor fi destul de mulți nori și temporar va ploua local în Muntenia și Dobrogea și pe arii restrânse în Dobrogea”, a precizat meterologul de serviciu ANM pentru Gândul.

Ceață în mai multe zone ale țării, dar și cer senin în altele. Unde s-a înregistrat temperatura cea mai mare

La ora 07:00, a fost minus 1 grad la Miercurea Ciuc, dar și-a făcut simțită prezența și ceața.

  • La Reșița, Sulina și Constanța, mercurul termometrelor a urcat până la 15 grade Celsius.
  • Au fost 10 grade la Călărași, 9 grade la Craiova, 13 grade la Oradea și la Arad, 11 grade la Timișoara.

  • Ceața a apărut și la Suceava și Botoșani, la primele ore ale dimineții, acolo unde au fost 6, respectiv 8 grade Celsius.
  • La Brașov au fost 5 grade Celsius cer senin, iar la Pitești au fost 7 grade, fără ceață.

La ora 07:00 nu se înregistrau ploi în nicio zonă a României.

