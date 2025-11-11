Zodia care se va îmbogăți pe final de an 2025, potrivit Neti Sandu: „Există promisiuni de bani”

Pe de altă parte, există avantajul celor două semne de apă, care sunt în stare bună. Totuși, în cealaltă parte, în cea de-a treia latură a acestui triunghi echilateral al semnelor de apă, îi avem pe Saturn retrograd și pe Neptun retrograd — deci nu ne putem baza foarte mult pe ei. Dar, în mare, putem spune că avem un triunghi echilateral de apă acum, cât suntem în Scorpion. Ideea este să extragem profitul din toate direcțiile. Avem parte de acțiune, promite Neti.

Scorpion

Scorpionul are Soarele și îl are aliat și pe Mercur. Spre finalul intervalului va ajunge acolo și Venus, iar atunci vor apărea câștiguri pe mai multe planuri.

În plan individual, Scorpionul se va ocupa de el însuși: de sănătate, de felul în care arată, de relația cu ceilalți. Va încerca să iasă mai des la evenimente, să fie mai deschis.

Uranus, aflat în partea opusă, în Taur, îi va readuce în prim-plan relații vechi, pe care poate nu le-a fructificat cum trebuie la vremea lor — și de data aceasta lucrurile pot merge bine.

Jupiter se află în casa deplasărilor, ceea ce ar trebui să fie foarte bine pentru el. Ar fi bine să-și programeze ceva: fie escapade de weekend, fie planuri pentru sărbătorile care se apropie.

Mai sunt și unele lucruri care nu au fost făcute la timp, așa cum trebuia, și acum poate va recupera niște bani. Va trebui să scrie, să ceară anumite acte, să primească confirmări și alte detalii administrative — tot felul de lucruri care țin de Mercur.

Mercur este acolo, în zodia lui, și apoi va retrograda în Săgetător, în casa banilor și a contractelor. Asta e de reținut, puntează Neti.

Săgetător

La Săgetător avem planetele în Scorpion, care pentru el sunt într-o casă a problemelor de sănătate. Este momentul să meargă la un control, să vadă dacă e ceva și să intervină, să verifice dacă un tratament a avut efectul dorit sau nu, pentru că lucrurile se mișcă rapid în Săgetător, mai ales că acolo intră Mercur și mai era și Marte.

Marte se află în Scorpion, unde are multe de făcut, fiind în domiciliu. Pe 4 noiembrie, Marte va intra în Săgetător, aducând un avânt, o nevoie de a realiza diverse lucruri pe care Săgetătorul și le-a propus de mai mult timp. Marte ajunge în Săgetător o dată la doi ani, la fel ca în celelalte zodii, dar acum intră după doi ani de zile, și va avea multe de făcut în perioada în care Mercur va fi retrograd, începând cu 9 noiembrie.

Nevoia este să acționeze înainte de a se produce retrogradarea, pentru a începe lucruri importante. Pe de altă parte, retrogradarea îl trage puțin înapoi și spune: „Nu, nu poți să începi altceva, trebuie să finalizezi ce ai început.” Va fi un fel de dute-vino, dar totuși, planetele din casa problemelor de sănătate sunt echilibrate și potențate de Jupiter din Rac. Ele nu fac rău Săgetătorului, pentru că există un echilibru și orice problemă se drenează ușor.

Orice problemă descoperită la timp poate fi rezolvată. Jupiter, care este patronul Săgetătorului, se află exact în casa problemelor de sănătate și ar trebui să contribuie la rezolvarea lor. În această perioadă se promit îmbunătățiri, iar Săgetătorul ar trebui să fie în câștig. Mercur retrograd scoate la iveală lucrurile care nu au fost făcute corect și, după aceea, acestea îi netezesc drumul spre ce și-a propus să realizeze.

Capricorn

Pentru Capricorn, această perioadă rămâne de mare ajutor. Jupiter se află în casa partenerială, unde sunt resursele lui de comunicare, înțelegere și parteneriat — fie în plan profesional, fie cu partenerul de cuplu.

Planetele din Scorpion ar trebui să fie aliate. Venus, de care este nevoie pentru a crea o relație bună cu partenerul, este la început în Balanță, iar acolo există niște nemulțumiri. S-au adunat mai multe probleme provenite din oboseală sau din funcționarea în contra-timp cu partenerul.

Există, așadar, și câteva reproșuri, dar lucrurile se rezolvă, iar conflictele se aplanează frumos. Mai târziu, Venus va intra și ea în Scorpion, iar din această poziție lucrurile se vor rezolva altfel, pentru că Scorpionul are acolo Marte, Soarele, Mercur și, în curând, Venus. Toate aceste planete vor echilibra energia lui Jupiter.

Ulterior, Jupiter va deveni retrograd și Capricornul va trebui să găsească alte soluții pentru a refăcea comunicarea de care are nevoie, care oricum este uneori anevoioasă pentru el. Începând din 11 noiembrie, când Jupiter va intra în retrogradare, Capricornul trebuie să-și ajusteze puțin prioritățile și timpul, pentru a menține relația vie și a-și crea mai mult timp comun cu partenerul.

Vărsător

Pentru Vărsător, este bine că Pluton nu mai este retrograd în semnul său. Astfel, dacă și-a propus să înceapă ceva — un studiu, o colaborare, o aventură inițiatică sau spirituală — acest lucru se poate întâmpla. Pluton în Vărsător îi permite să găsească o zonă în care să se simtă bine și de unde să primească hrană sufletească.

Venus, aflată la început în Balanță, este de asemenea favorabilă pentru Vărsător, fiind un semn de aer în armonie cu semnul său. Această poziție aduce o dimensiune sufletească care stimulează creativitatea, îi aduce idei ingenioase și multe alte lucruri pe care le poate realiza.

Prezența grupului de planete în Scorpion reprezintă o provocare pentru Vărsător: să facă ceva nou, să expună realizările sale și să primească aprecieri. Nu va fi totul perfect — unele lucruri vor fi apreciate, altele criticate — dar, per total, el se află într-un progres. Jupiter, aflat în sfera profesională, a familiei și a sănătății, susține acest progres. Totul se desfășoară armonios și rezultatele vor fi bune.

Pești

Pentru Pești, ei fac parte din triunghiul echilateral al semnelor de apă. Avem Jupiter în Rac, un semn de apă, și planetele din Scorpion — Soarele, Mercur, Venus la un moment dat, dar și Marte în Scorpion — ceea ce creează o armonizare.

Totuși, ceea ce își propun devine mai complicat, pentru că nu stau foarte bine din cauza retrogradării planetelor Saturn și Neptun. După ce au stat foarte mult timp în semnul lor — unul timp de 3 ani, celălalt mai mulți ani — au plecat și au intrat în Berbec, iar acum s-au întors. Mai au de stat acolo până la începutul anului viitor, ceea ce reprezintă o constrângere. Parcă nu au terminat ce era de făcut, nu au încheiat trecutul ca să poată începe o viață nouă.

Se poate întâmpla această încheiere, dar trebuie să fie atenți la ce anume nu au finalizat, să dea drumul trecutului și să înceapă lucruri noi. În prezent, ei sunt ajutați și din alte două direcții, nu sunt lăsați singuri cu Saturn și Neptun.

Mai târziu, se vor elibera și vor ști ce au de făcut. Planetele din Scorpion îi ajută foarte mult, oferindu-le resurse și ghidaj pentru a-și găsi drumul. Este un avantaj important pentru Pești.

Berbec

Pentru Berbec, este o eliberare că planetele au plecat din semnul său și s-au întors în Pești, așa cum am povestit mai devreme. Acum trebuie să profite de prezența lui Mercur. La un moment dat, Marte va intra în Săgetător, ceea ce îi va permite să se miște și să acționeze, pentru că până acum Saturn nu le-a oferit prea mult confort sau libertate.

Chiar dacă Marte va fi retrograd în Săgetător, perioada actuală și intrarea în Săgetător vor reprezenta un respiro pentru Berbec. Este momentul să facă ce știe cel mai bine, să acționeze cum consideră corect, folosindu-se de propriile instrumente, pentru că după această perioadă aproape că nu va mai putea realiza ce își propune și nu va înțelege de ce Saturn restricționează sau Neptun aduce alte dimensiuni.

Deocamdată, Berbecul trebuie să se bucure, pentru că planetele în Scorpion aduc câștiguri. La capitolul bani sau alte resurse, pot veni sume neașteptate, poate o investiție care acum începe să dea roade. Planetele din Săgetător îi oferă libertate de mișcare și posibilitatea de a călători, fie pentru turism, fie pentru a rezolva probleme profesionale la distanță sau online. Se pot rezolva multe lucruri.

Pentru Berbec, este clar o eliberare faptul că planetele au plecat din semnul său și s-au dus să interacționeze cu Peștii, aducând un nou echilibru.

Taur

Pentru Taur, există această noutate: Uranus intră în Taur. Chiar dacă nu era prezent în această perioadă, Taurul interacționează cu casa partenerială, ceea ce înseamnă că se înțelege mai bine cu cei cu care colaborează, dar și cu partenerul de cuplu. Este momentul să existe o atmosferă mai bună, mai cooperantă, să se acorde mai mult timp unul altuia, poate chiar să fie incluși și copiii — se reface un vibe de armonie.

Acum, Uranus, chiar dacă este retrograd, atrage atenția asupra lucrurilor pe care Taurul trebuia să le facă mai demult, dar nu a mai apucat, pentru că Uranus se mutase în Gemeni. Acum revine și pune accent pe ceea ce trebuia realizat în relația cu celălalt — fie partenerul de afaceri, fie partenerul de cuplu. Uranus este total imprevizibil și aduce schimbări neașteptate.

Gemeni

Pentru Gemeni, deocamdată există o eliberare: Uranus nu mai bate la ușa lor, nu mai creează presiune imediată, dar va ajunge și el cât de curând. Planetele din Scorpion pot aduce Gemenilor reușite, tentative sau colaborări. Este posibil ca, pentru sfârșitul acestui an, să fie demarate anumite afaceri, iar pentru anul următor să apară mai multe oportunități, deoarece planetele retrograde favorizează astfel de inițiative.

Gemenii pot fi implicați în negocieri care vor produce efecte fie în ultimele luni ale acestui an, fie la începutul anului viitor. Există promisiuni de bani din zodia Racului, dar Jupiter va retrograda în ultima parte a perioadei, așa că este posibil să fie nevoie de renegocierea unui contract sau de obținerea unei părți de câștig care nu s-a realizat până acum, pentru că Jupiter nu a întâlnit toate condițiile necesare.

În plus, planetele din Săgetător, inclusiv Marte, vor intra în Săgetător, ceea ce îl va obliga pe Gemenii să regleze relațiile cu partenerul de cuplu. Mercur, aflat și el în Săgetător, va retrograda în această poziție, astfel că Gemenii trebuie să treacă în revistă relațiile cu colaboratorii și partenerii de cuplu. Vor exista tensiuni care trebuie dezamorsate: ieșiri în weekend împreună, activități comune care să aducă plăcere ambilor și negocieri în loc de impunerea punctului de vedere individual.

Marte nu știe de glumă; influența sa într-un semn de foc poate fi puternică și încăpățânată. Este nevoie ca Gemenii să activeze partea lor bună, să găsească echilibrul și să negocieze cu calm.

Rac

Pentru Rac avem un as în mânecă: Jupiter, mare și benefic, extrem de favorabil, mai ales că acesta este anul Racului. În plus, fiind în Scorpion, toate planetele din casa creativității — inclusiv Soarele — susțin acest semn. Din iunie până anul viitor, Racul va avea posibilitatea să facă ceea ce și-a dorit foarte mult. Este o ascensiune aproape automată, dar este important să fie conștient de ea pentru ca lucrurile să se concretizeze.

În această perioadă, Racul poate câștiga mult: poate obține vizibilitate, progres, bani, popularitate. Planetele din Scorpion scot la iveală calitățile pe care le poate valorifica, astfel încât să le etaleze și să fie apreciat. Poate lucra manual, poate crea, poate pune în practică idei — este casa hobby-urilor. Cu ajutorul lui Jupiter din zodia Racului și a planetelor din Scorpion, multe inițiative pot deveni consistente și valoroase. Mai târziu, Jupiter va retrograda și va răscoli lucrurile, dar există suficient potențial pentru rezultate bune.

Pe de altă parte, pot apărea și probleme de sănătate, deoarece Marte va intra în Săgetător, casa sănătății Racului, și va retrograda acolo. Totuși, după ce ieșim din Scorpion și intrăm în Săgetător, ideile neconcretizate acum se pot materializa. Racul se află într-un proces de ascensiune, iar acest an trebuie exploatat din plin pentru a profita de oportunități.

Leu

Pentru Leu, există rezolvări, mai ales că în casa partenerială se află Pluton în Vărsător, care nu mai este retrograd. Aceasta îi poate arăta o direcție mai clară și îi poate netezi drumul. Relațiile cu anturajul și echipa ar trebui să fie bune, mai ales că Venus se află în Balanță, în domiciliu — totul este armonios și favorabil.

Planetele din Scorpion pot stârni spiritele și exacerba ego-ul, ceea ce nu este întotdeauna benefic. Totuși, Marte va intra în Săgetător, oferindu-i dorința de a realiza lucruri importante. Aceasta îl poate face stăpân pe el însuși și îl poate ajuta să depășească angoase, anxietăți sau nemulțumiri. Leul este mereu în competiție cu sine și cu ceilalți, iar Scorpionul intensifică aceste tensiuni.

Marte în Săgetător îi permite să-și valorifice potențialul și să răzbească acolo unde are nevoie. Mercur va retrograda, ceea ce poate aduce discuții în cadrul grupului sau cu partenerul de viață. Este posibil să reapară persoane cunoscute mai demult și să existe oportunitatea unei a doua șanse în dragoste.

Mercur retrograd în casa dragostei poate crea dinamici agitate, dar Marte elimină concurența, oferindu-i Leului șansa de a-și cunoaște mai bine resursele și de ce este capabil. Aceasta este perioada Leului — provocatoare, dar cu potențial mare de progres și auto-descoperire.

Fecioară

Pentru Fecioară, perioada aceasta aduce așezare și liniște. Planetele au trecut deja prin semnul lor și au interacționat cu casa partenerială, care până acum a fost dificilă. Nativul din Fecioară nu a avut o colaborare foarte bună cu șefii, colaboratorii sau partenerul de cuplu, din cauza lui Saturn și Neptun, care creează distorsiuni și complicații în relații.

Pe de altă parte, în casa banilor se află Venus în domiciliu, ceea ce garantează că Fecioara își va câștiga banii. La capitolul comunicare și înțelegere nu stă pe roze, dar planetele din Scorpion ajută la traducerea și clarificarea mesajelor. Dacă relația cu partenerul de cuplu este scurt-circuitată, Sprijinul planetelor din Scorpion oferă înțelegerea care lipsește și îi permite Fecioarei să găsească alte modalități de a se face înțeles și de a obține ceea ce își dorește, printr-un alt tip de comunicare sau abordare.

Mai sunt și schimbări de făcut acasă, deoarece Marte intră în Săgetător, care corespunde casei casei Fecioarei, iar Mercur, patronul semnului, va retrograda. Aceste tranzite scot la iveală lucruri care nu mai sunt utile, permit înlocuirea lor și crearea unui nou confort în locuință.

Este, așadar, o perioadă bună, cu activități care ajută la descărcarea tensiunilor și la așezarea lucrurilor pe un făgaș mai bun.

Balanță

Pentru Balanță este bine că Venus se află în semnul lor la începutul perioadei, oferindu-le confort. Anterior, au avut dificultăți cu casa partenerială populată de Saturn și Neptun. Femeile Balanță, fiind amabile, drăguțe, comunicative și pacifiste, nu au înțeles de ce nu au reușit să se înțeleagă cu ceilalți în perioada trecută.

Acum mai există tensiuni la serviciu și lucruri care merg mai greu, dar ele trebuie să învețe să aibă răbdare — atât li se cere acum. Venus le ajută să mențină o stare bună. În casa banilor, planetele din Scorpion le susțin să obțină banii pe care nu i-au primit din cauza opozițiilor și a dificultăților cu grupul.

Vor exista momente când lucrurile merg bine, lucrând împreună, și momente când fiecare acționează separat. Marte creează o dinamică care poate genera conflicte și competiție pentru rezultate. Retrogradarea lui Mercur poate afecta armonia grupului, dar după aceea lucrurile se rezolvă. Fiecare învață din aceste neînțelegeri, iar experiența le oferă lecții importante pentru viitor.