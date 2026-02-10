H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Oana Țoiu este un fals diplomat al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre cum Oana Țoiu este un fals diplomat al României. Acesta a început prin a relata o discuție avută cu Ben-Oni Ardelean despre un personaj politic susținut de SUA. Profilerul afirmă că Oana Țoiu a apărut din senin pentru a face poze lângă politicieni americani. Acesta susține că Țoiu este o falsă, un „fake”, un „agarici care stătea la poze”. Analistul explică falsitatea Oanei Țoiu povestind o întâmplare din Ministerul Afacerilor Externe. Acesta susține că Țoiu le promisese lui Cristian Diaconescu și Luminiței Odobescu funcții de ambasadori în Turcia și Spania. Falsitatea Oanei Țoiu, susține jurnalistul, stă tocmai în aceste minciuni prezentate unor oameni cu cariere diplomatice de 40-45 de ani.
„De asta la doamna Țoiu mai am o problemă. Dânsa a fost în SUA acuma câteva zile. Mai ții minte că a fost în SUA acum câteva zile? În Statele Unite, întâlnire organizată de Ben-Oni Ardelean, prietenul nostru comun. Cu Ben-Oni eu am avut o discuție înainte de această vizită. Mie nu mi-a plăcut niciodată prezența lui Corlățean. Corlățean s-a băgat. Corlățean este coleg neo-protestant în jocul politic neo-protestant pe care SUA încearcă să-l joace în România. Nu reușește pentru că nu are reprezentant. Dar cu Ben a fost o altă discuție. Trebuia un alt personaj să fie, foarte important în statul român, trebuia să fie sprijinit la Washington. Aceasta a fost înțelegerea. Înțelegere care a fost marcată prin trei puncte, cum spunem noi, prin trei personalități de la Washington care erau de acord. Nu erau plecați la Davos, rămăseseră în Washington și erau de acord să puncteze, să spunem așa. La un moment dat, ne trezim cu Țoiu. Că Țoiu s-a dus la nu știu ce șef de comisie militară… Că Țoiu a apărut pozat prin spatele lui Rubio. Un agarici care stătea să se pozeze cu toată lumea și să râdă. Țoiu e un agarici pentru că nu există «o agarici». Din fericire, în limba română, Țoiu este un agarici. Această doamnă mi-a dovedit încă o dată falsitatea. Fake, asta este definiția acestei doamne. Nu știe diplomație, nu știe istorie, nu știe absolut nimic. N-are ce căuta în locul lui Titulescu și nici a lui Ștefan Andrei. De ce spun că este un fake? Pentru că ea a mai făcut două lucruri care pe mine m-au deranjat. În momentul când a vrut să scape de Luminița Odobescu, pe care noi aici am criticat-o… Și de Cristi Diaconescu, a promis că îi numește ambasadori pe unul în Spania, pe unul în Turcia. Așa cum ne-au numit pe amândoi și suntem aici, așa sunt și cei doi. Nu că am o simpatie pentru Luminița Odobescu deosebită, dar pentru Cristi Diaconescu chiar am o simpatie. Eu îl consider un diplomat de mare valoare și un om de mare echilibru. Aceste minciuni, față de oameni care totuși au stat 40 de ani în diplomație, 45 de ani. Nu tu, care ai venit pe filiera USR-ist, germano, nu mai știu care. Așa să te dai tu mare diplomat al României. Aceste minciuni îmi dovedesc încă o dată că este un fake. Ea este a transforma Ministerul de Externe doar într-un fel de cult al personalității.”, a explicat profilerul.