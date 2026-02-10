Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu”

H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu”

Andrei Rosz
10 feb. 2026, 22:30, Marius Tucă Show
H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Oana Țoiu este un fals diplomat al României.  Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Țoiu este un agarici. Această doamnă mi-a dovedit încă o dată falsitatea. Fake, asta este definiția acestei doamne. Nu știe diplomație, nu știe istorie, nu știe absolut nimic. N-are ce căuta în locul lui Titulescu și nici a lui Ștefan Andrei.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre cum Oana Țoiu este un fals diplomat al României. Acesta a început prin a relata o discuție avută cu Ben-Oni Ardelean despre un personaj politic susținut de SUA. Profilerul afirmă că Oana Țoiu a apărut din senin pentru a face poze lângă politicieni americani. Acesta susține că Țoiu este o falsă, un „fake”, un „agarici care stătea la poze”. Analistul explică falsitatea Oanei Țoiu povestind o întâmplare din Ministerul Afacerilor Externe. Acesta susține că Țoiu le promisese lui Cristian Diaconescu și Luminiței Odobescu funcții de ambasadori în Turcia și Spania. Falsitatea Oanei Țoiu, susține jurnalistul, stă tocmai în aceste minciuni prezentate unor oameni cu cariere diplomatice de 40-45 de ani.

„De asta la doamna Țoiu mai am o problemă. Dânsa a fost în SUA acuma câteva zile. Mai ții minte că a fost în SUA acum câteva zile? În Statele Unite, întâlnire organizată de Ben-Oni Ardelean, prietenul nostru comun. Cu Ben-Oni eu am avut o discuție înainte de această vizită. Mie nu mi-a plăcut niciodată prezența lui Corlățean. Corlățean s-a băgat. Corlățean este coleg neo-protestant în jocul politic neo-protestant pe care SUA încearcă să-l joace în România. Nu reușește pentru că nu are reprezentant. Dar cu Ben a fost o altă discuție. Trebuia un alt personaj să fie, foarte important în statul român, trebuia să fie sprijinit la Washington. Aceasta a fost înțelegerea. Înțelegere care a fost marcată prin trei puncte, cum spunem noi, prin trei personalități de la Washington care erau de acord. Nu erau plecați la Davos, rămăseseră în Washington și erau de acord să puncteze, să spunem așa. La un moment dat, ne trezim cu Țoiu. Că Țoiu s-a dus la nu știu ce șef de comisie militară… Că Țoiu a apărut pozat prin spatele lui Rubio. Un agarici care stătea să se pozeze cu toată lumea și să râdă. Țoiu e un agarici pentru că nu există «o agarici». Din fericire, în limba română, Țoiu este un agarici. Această doamnă mi-a dovedit încă o dată falsitatea. Fake, asta este definiția acestei doamne. Nu știe diplomație, nu știe istorie, nu știe absolut nimic. N-are ce căuta în locul lui Titulescu și nici a lui Ștefan Andrei. De ce spun că este un fake? Pentru că ea a mai făcut două lucruri care pe mine m-au deranjat. În momentul când a vrut să scape de Luminița Odobescu, pe care noi aici am criticat-o… Și de Cristi Diaconescu, a promis că îi numește ambasadori pe unul în Spania, pe unul în Turcia. Așa cum ne-au numit pe amândoi și suntem aici, așa sunt și cei doi. Nu că am o simpatie pentru Luminița Odobescu deosebită, dar pentru Cristi Diaconescu chiar am o simpatie. Eu îl consider un diplomat de mare valoare și un om de mare echilibru. Aceste minciuni, față de oameni care totuși au stat 40 de ani în diplomație, 45 de ani. Nu tu, care ai venit pe filiera USR-ist, germano, nu mai știu care. Așa să te dai tu mare diplomat al României. Aceste minciuni îmi dovedesc încă o dată că este un fake. Ea este a transforma Ministerul de Externe doar într-un fel de cult al personalității.”, a explicat profilerul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport
07:00
Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport
ACTUALITATE Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România
06:00
Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 08 Feb 2026
Marius Tucă Show începe luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”
09:30, 08 Feb 2026
Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cercetătorii au rezolvat un mister vechi de 100 de ani despre un fenomen care ne influențează zilnic
FLASH NEWS Corpul de Control al Ministerului Mediului vrea sesizarea justiției după verificările privind drumul forestier Băneasa. Care sunt motivele
22:55
Corpul de Control al Ministerului Mediului vrea sesizarea justiției după verificările privind drumul forestier Băneasa. Care sunt motivele
FLASH NEWS Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile
22:50
Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile
ACCIDENT Biatlonist norvegian, mărturisire neașteptată în direct la TV: după ce a câștigat o medalie olimpică, a recunoscut că și-a înșelat iubita
22:40
Biatlonist norvegian, mărturisire neașteptată în direct la TV: după ce a câștigat o medalie olimpică, a recunoscut că și-a înșelat iubita
ACUZAȚII Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat
22:26
Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat
INEDIT Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului
22:21
Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului
UTILE Leacurile băbești împotriva migrenelor. Ce „minuni” pot face agrafele de păr prinse la sprâncene, în opinia neurologilor
22:16
Leacurile băbești împotriva migrenelor. Ce „minuni” pot face agrafele de păr prinse la sprâncene, în opinia neurologilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe