Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid, septuplu campion mondial, a mărturisit în direct la televizor că și-a înșelat iubita, la scurt timp după ce a câștigat bronzul la Jocurile Olimpice de iarnă, preia ProTV.

Sturla, 28 de ani, care a câștigat prima sa medalie olimpică individuală la biatlonul individual de 20 km de la Milano-Cortina, a recunoscut că a avut o aventură acum 3 luni și a numit-o „cea mai mare greșeală a mea”, scrie BBC.

Am avut medalia de aur

Laegreid a spus că a fost „cea mai proastă săptămână din viața mea” de când i-a povestit iubitei sale despre aventură.

„Există cineva cu care am vrut să împărtășesc asta și care s-ar putea să nu se uite”, a declarat el pentru NRK, postul de radio de stat norvegian. „Acum 6 luni am întâlnit dragostea vieții mele – cea mai frumoasă și mai bună persoană din lume. Acum 3 luni am făcut cea mai mare greșeală a mea și am înșelat-o”. „Am avut medalia de aur în viață și sunt sigur că există mulți oameni care vor vedea lucrurile diferit, dar eu am ochi doar pentru ea. Sportul a fost pe locul doi în ultimele zile. Da, mi-aș dori să pot împărtăși asta cu ea”, a spus Sturla Holm Laegreid.

Aur la audiență

Septuplul campion mondial a terminat pe locul trei în biatlon, o probă olimpică militară scandinavă – care combină schi fond și tir cu pușca – în spatele campionului Johan-Olav Botn, un alt norvegian, și al francezului Eric Perrot.

Este a doua medalie olimpică pentru Laegreid, care a câștigat aurul la ștafetă la Jocurile Olimpice din 2022.

Întrebat despre mărturisirea sa în conferința de presă ulterioară, el a adăugat: „Desigur, acum sper că nu i-am stricat ziua lui Johan. Nu știu dacă a fost alegerea corectă sau nu, dar a fost alegerea pe care am făcut-o. Am făcut alegerea de a spune lumii ce am făcut, așa că poate există o șansă să vadă ce înseamnă cu adevărat pentru mine – poate că nu, dar nu vreau să cred că nu am încercat totul pentru a o recupera”.

