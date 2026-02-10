Prima pagină » Sport » Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile

Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile

Ruxandra Radulescu
10 feb. 2026, 22:50, Sport
Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile
Galerie Foto 5

România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări. Team Romania a adunat 393,1 puncte şi nu s-a calificat în finală la o probă, ce presupune ca fiecare sportiv al echipei să contribuie cu o săritură la rezultatul final, transmite Comitetul Olimpic Român.

Performanţele sportivilor români au fost: Delia Folea a sărit 78,5 metri, Mihnea Spulber a reuşit o săritură de 84,5 metri, Dana Toth a ajuns la 90,5 metri, iar Daniel Andrei Cacina a încheiat concursul României cu o săritură de 93,5 metri.

Proba pe echipe a fost câştigată de Slovenia, argintul a revenit Norvegiei, iar bronzul, Japoniei. .

Locul 12 obţinut de echipa României la sarituri cu schiurile este cea mai bună clasare pentru Team Romania la actuala ediţie de Jocuri Olimpice. Valentin Creţu, locul 15 la sanie este a doua performanţă a României la această competiţie.

FOTO: Facebook/Comitetul Olimpic Român

