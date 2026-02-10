Prima pagină » Mediu » Corpul de Control al Ministerului Mediului vrea sesizarea justiției după verificările privind drumul forestier Băneasa. Care sunt motivele

Ruxandra Radulescu
10 feb. 2026, 22:55, Mediu
Corpul de control al Ministerului Mediului propune sesizarea justiției pentru anularea contractului care permite accesul auto pe drumul din Pădurea Băneasa care face legătura cu cartierul Greenfield și readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală.

„Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din hărțile amenajistice aferente, readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală, recuperarea integrală a prejudiciului constatat și sesizarea instanțelor pentru anularea contractului de peaj.

MMAP reafirmă că administrarea fondului forestier național trebuie realizată strict în conformitate cu legea, iar orice intervenție asupra infrastructurii forestiere trebuie fundamentată tehnic și aprobată în condițiile prevăzute de cadrul normativ în vigoare”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Mediului.

Un barbat impreuna cu fiul sau, se plimba pe biciclete, sambata, 21 martie 2020, in padurea Baneasa. Zeci de bucuresteni au iesit sambata, in contextul pandemiei de coronavirus, cu masinile la Padurea Baneasa, aflata langa Bucuresti. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

„Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță finalizarea raportului Corpului de Control privind verificările efectuate la Direcția Silvică Ilfov în legătură cu contractul de peaj încheiat pentru accesul autovehiculelor pe drumuri forestiere din Pădurea Băneasa, în zona care face legătura cu cartierul Greenfield.

Controlul a avut ca obiect verificarea oportunității și legalității modului de întocmire și derulare a contractului de drept de uz, analiza eventualelor acte adiționale, verificarea lucrărilor de reparații și întreținere executate asupra drumului forestier FE002, precum și evaluarea modului de reprezentare în instanță în litigiile generate de acest subiect.

Din analiza documentelor amenajistice succesive și a actelor puse la dispoziție de entitatea verificată a rezultat că, în cadrul amenajamentului silvic aferent perioadei 2020–2029, lungimea drumului forestier FE002 a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 km, corespunzător segmentului dintre borna silvică nr. 22 și borna silvică nr. 23. Această prelungire a fost operată fără existența documentației legale privind schimbarea categoriei de folosință, fără proiect tehnic și fără aprobările prevăzute de legislația în vigoare pentru proiectarea și construirea drumurilor forestiere. În lipsa acestor elemente, tronsonul respectiv nu poate fi considerat drum forestier realizat în condițiile legii.

Raportul reține că lucrările de reparații și întreținere au fost contractate și executate pentru o lungime totală care a inclus și segmentul construit nelegal. În urma verificărilor financiar-contabile s-a constatat producerea unui prejudiciu rezultat din includerea în decont a tronsonului de drum realizat fără bază legală. Totodată, s-a constatat că tema de proiectare pentru obiectivul „Reabilitare drum forestier FE002” nu a fost aprobată de conducerea RNP Romsilva, deși au fost efectuate lucrări și plăți în cadrul acestui obiectiv.

Verificările efectuate în teren au confirmat existența fizică a tronsonului suprapus peste linia parcelară, precum și montarea de bariere de acces auto la capetele drumului. De asemenea, au fost identificate construcții și amenajări realizate fără aprobări legale în alte unități amenajistice din zonă. S-a constatat că drumul este tranzitat periodic de autovehicule, deși regimul juridic al drumurilor auto forestiere este cel de căi de transport tehnologic, de utilitate privată, închise circulației publice, cu excepțiile strict prevăzute de lege.

Din perspectiva cadrului normativ aplicabil, raportul evidențiază încălcarea prevederilor din Codul silvic și din normele tehnice privind schimbarea categoriei de folosință și proiectarea drumurilor forestiere. Construirea sau extinderea unui drum forestier se poate realiza exclusiv în baza unei documentații tehnico-economice complete și după aprobarea schimbării categoriei de folosință, condiții care nu au fost îndeplinite în cazul segmentului suplimentar identificat.

Având în vedere constatările efectuate, a fost propusă corectarea prevederilor din amenajamentul silvic și din hărțile amenajistice aferente, readucerea terenului forestier la starea inițială pe segmentul realizat fără bază legală, recuperarea integrală a prejudiciului constatat și sesizarea instanțelor pentru anularea contractului de peaj.

MMAP reafirmă că administrarea fondului forestier național trebuie realizată strict în conformitate cu legea, iar orice intervenție asupra infrastructurii forestiere trebuie fundamentată tehnic și aprobată în condițiile prevăzute de cadrul normativ în vigoare”, se arată în comunicatul instituției.

