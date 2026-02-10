Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat

Donald Trump a postat pe Truth Social noi imagini cu viitoarea Sală de Bal a Casei Albe, pe care a numit-o „cea mai frumoasă Sală de Bal construită vreodată în lume”, pe care președinții americani și-au dorit-o de peste 150 de ani.

Imaginile arată o structură monumentală care va înlocui Aripa de Est a reședinței prezidențiale. Sala va avea, în final, o capacitate de aproximativ 2.000 de metri pătrați și va putea găzdui 1.000 de invitați odată la evenimentele oficiale. Întregul proiect, care se întinde pe 8.360 de metri pătrați, va dubla suprafața utilă a Casei Albe.

„Două imagini ale Marii Săli de Bal construite pe amplasamentul minunatei noastre Case Albe – Este în limita bugetului și înainte de termen! Când va fi finalizată, va fi cea mai frumoasă Sală de Bal construită vreodată în lume, una pe care președinții au căutat-o ​​timp de peste 150 de ani — iar acum o primesc pe CEA MAI BUNĂ! Datorită caracteristicilor sale structurale, de siguranță și de securitate fără precedent, va fi folosită și pentru viitoarele inaugurări prezidențiale. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Deși estimarea inițială era de 200 de milioane de dolari, noile date indică un cost total între 300 și 400 de milioane de dolari, dar președintele american confirmă că finanțarea este integral din donații private.

Proiectul riscă să fie blocat din cauza legalității finanțărilor private

Postarea randărilor 3D de către Donald Trump vine într-un moment de tensiune juridică, unde o instanță federală urmează să decidă luna aceasta dacă va opri construcția în urma unui proces intentat de organizațiile pentru conservarea istoriei. Mai mult, se pune la îndoială legalitatea finanțării construcției. Un judecător federal urmează să se pronunțe cu privire la posibilitatea de a continua proiectul de 400 de milioane de dolari al președintelui Donald Trump, care ar fi finanțat din donații private pentru a ocoli aprobarea Congresului, scrie Washington Post.

Președintele american susține că această abordare scutește contribuabilii de cheltuieli, însă disputa scoate la iveală lipsa de transparență cu privire la modul în care este finanțat proiectul.

Membrii din administrația Trump și ai Casei Albe spun că aproximativ 24 de companii și aproximativ 12 donatori individuali au contribuit cu sute de milioane de dolari la proiect, inclusiv corporații majore precum Amazon, Google și Palantir.

Majoritatea donatorilor au refuzat să precizeze suma pe care au donat-o. Cu toate acestea, grupul de supraveghere CREW (Cetățeni pentru Responsabilitate și Etică din Washington) afirmă că cel puțin 22 de companii implicate în proiect nu și-au dezvăluit donațiile în documentele de lobby, scrie The Independent.

