Care este cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandările bucătarilor

10 feb. 2026, 22:55, Social
Tocana de cartofi cu carne reprezintă un preparat tradițional, el combină simplitatea ingredientelor cu aromele naturale care se obțin prin gătire. Textura sa moale, gustul echilibrat și valoarea nutritivă ridicată o fac ideală pentru mesele zilnice ale familiilor, inclusiv pentru cei mici.

Deși tocana este o rețetă simplă și familiară, prezentă în aproape orice bucătărie românească, adevăratul secret este în tehnica de preparare, care transformă ingredientele obișnuite într-un preparat gustos și echilibrat.

Cea mai rapidă rețetă de tocană cu carne

„Pentru a pregăti tocana, se folosesc 800 de grame de carne de porc tăiată cubulețe, care se rumenește într-o cratiță adâncă, la foc mediu, până capătă o nuanță aurie – un pas esențial pentru dezvoltarea aromelor de bază. Apoi se adaugă o ceapă mare, tocată fin, 1-2 ardei kapia tăiați fâșii și 2-3 căței de usturoi tocați. Legumele se călesc ușor împreună cu carnea, eliberându-și gustul natural și pregătind baza sosului, care va lega și intensifica savoarea întregului preparat. Când legumele s-au înmuiat, se adaugă 3-4 roșii coapte sau 200 ml suc de roșii, împreună cu două linguri de pastă de ardei dulce, care conferă sosului consistență naturală. Cartofii, 1,5 kg, curățați și tăiați cuburi, se adaugă doar după ce carnea începe să se frăgezească, pentru ca toate ingredientele să se gătească uniform și să păstreze o textură moale. Tocana se lasă să fiarbă încet, acoperită, la foc domol, timp de 20-25 de minute, până când sosul se leagă și aromele se combină armonios. În ultimele minute, se presară mărar proaspăt tocat, care adaugă prospețime și un plus de savoare.”, a explicat bucătarul Sorin Haiduc, pentru Digi24.ro

