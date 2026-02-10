Prima pagină » Știri externe » Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului

Ruxandra Radulescu
10 feb. 2026, 22:21, Știri externe
Un traficant de droguri, care și-a pus capcane în casă după ce s-a inspirat din comedia de Crăciun „Singur acasă”, a fost condamnat la șapte ani de închisoare, transmite Metro.

Ian Claughton, în vârstă de 60 de ani, și-a instalat în propria-i locuință mai multe capcane pentru hoți și bombe artizanale pentru a-și proteja afacerea cu droguri ilicite.

În mai 2024, polițiștii care percheziționau mai multe locuințe, ce aparțineau bărbatului și fostei sale soții, într-o localitate din comitatul South Yorkshire, din Anglia, au fost nevoiți să evacueze peste 100 de case din cauza pericolelor descoperite.

Autoritățile au descoperit o serie de capcane, un aruncător de flăcări artizanal, cantități mari de canabis, amfetamine și bani.

Ce pedeapsă a primit traficantul

Claughton a fost condamnat, recent, la șapte ani de închisoare de către judecătorul Graham Reeds, de la instanța din Sheffield. Fosta sa soție, Lesley Claughton, a fost condamnată la 21 de luni de închisoare, cu suspendare pentru doi ani.

În deschiderea procesului, anul trecut, procurorul Helen Chapman a declarat cu ironie:

„Dacă vă gândiți că asta sună puțin ca filmul Singur Acasă, atunci aveți dreptate”, a precizat judecătoarea.

„De fapt, Ian Claughton a spus că a vizionat filmul „Singur Acasă”, atunci când a spus poliției despre aceste dispozitive.”

Când poliția a intrat într-una dintre „fortărețele” traficantului a găsit un fir de pescuit care traversa lungimea uneia dintre camere la înălțimea genunchiului, atașat la un conector electric și la un pachet de baterii. Întreaga instalație este copiată după una dintre capcanele din filmul Singur Acasă.

Cloughton a declarat poliției că explozibilii erau dispozitive pentru alungarea ciorilor, folosite de fermieri. Alte dispozitive găsite în proprietate au fost artificii cu petarde în interiorul țevilor, sigilate cu spumă, cu fire și un arc spiralat.

O armă electrocutantă a fost găsită în spatele unui frigider-congelator, iar într-un atelier a fost descoperit un aruncător de flăcări artizanal.

Alte arme găsite la proprietăți au inclus două pistoale cu aer comprimat de mare putere și o arbaletă, împreună cu 27.000 de lire sterline cusute într-o canapea.

Sere cu plante de canabis au fost găsite în două dintre locuințele bărbatului, inclusiv în corturi speciale, unde se aflau camere ascunse.

