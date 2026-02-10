H. D. Hartmann: „Miruță vrea ca satelitul să stea sus, nu pe jos”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a avut un discurs critic la adresa ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, privitor la acțiunile și declarațiile din mandatul acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, H. D. Hartmann a vorbit despre ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, care, după spusele analistului politic, prin autoritatea pe care i-o conferă funcția politică, încearcă să se poziționeze într-o postură de forță, în loc să se bazeze pe realizările personale.

„Acum noi doi avem o vârstă, cu experiențele noastre, bune și rele. Dar noi am învățat să fim bărbați prin ceea ce am făcut și nu prin ceea ce suntem, adică haina aia pe care ne-o pune statul, sau prin ceea ce spunem. Noi suntem bărbați pentru că am protejat o familie, ne-am protejat copiii, i-am crescut. Am ținut oameni, au mâncat după noi, am semnat salarii lunare. Lucrurile astea fac parte din definiția unui bărbat, care nu este bărbat numai pentru o familie, ci este în general. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă: Este o onoare ca cineva să vină să-ți ceară ajutorul. Este o onoare pentru tine, te onorează.”

Hartmann ironizează și taxează dur declarațiile ministrului, punând accent atât pe gafa oficialului privind intervenția în Groenlanda, cât și pe alte subiecte tratate superficial.