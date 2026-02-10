Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H. D. Hartmann: „Miruță vrea ca satelitul să stea sus, nu pe jos”

H. D. Hartmann: „Miruță vrea ca satelitul să stea sus, nu pe jos”

Malina Maria Fulga
10 feb. 2026, 23:00, Marius Tucă Show
H. D. Hartmann: „Miruță vrea ca satelitul să stea sus, nu pe jos”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a avut un discurs critic la adresa ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, privitor la acțiunile și declarațiile din mandatul acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, H. D. Hartmann a vorbit despre ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, care, după spusele analistului politic, prin autoritatea pe care i-o conferă funcția politică, încearcă să se poziționeze într-o postură de forță, în loc să se bazeze pe realizările personale.

„Acum noi doi avem o vârstă, cu experiențele noastre, bune și rele. Dar noi am învățat să fim bărbați prin ceea ce am făcut și nu prin ceea ce suntem, adică haina aia pe care ne-o pune statul, sau prin ceea ce spunem. Noi suntem bărbați pentru că am protejat o familie, ne-am protejat copiii, i-am crescut. Am ținut oameni, au mâncat după noi, am semnat salarii lunare. Lucrurile astea fac parte din definiția unui bărbat, care nu este bărbat numai pentru o familie, ci este în general. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă: Este o onoare ca cineva să vină să-ți ceară ajutorul. Este o onoare pentru tine, te onorează.”

Hartmann ironizează și taxează dur declarațiile ministrului, punând accent atât pe gafa oficialului privind intervenția în Groenlanda, cât și pe alte subiecte tratate superficial.

„I-a pus partidul haină pe el, e ministrul Apărării. Cumpără un satelit, vrea satelit care stă pe sus, nu pe jos. Când a făcut declarația cu Groenlanda, că el trimite soldații, că sunt cele două posibilități, eu am primit înregistrarea. Voi, în paralel la Gândul, ați primit și voi înregistrarea. Acum recunosc, e păcatul meu, n-am fost primul care am dat-o, voi ați fost primii. Dar eu am fost cel care, după aceea, am sunat la Ministerul Apărării Naționale și mi-a răspuns un domn foarte amabil care, la întrebarea mea: E adevărat ce a zis ministrul? Jur că așa mi s-a răspuns: Haideți, domnule Harmann, de astea ne luăm acum? Nu, nicio glumă. Omul era într-o situație în care putea să spună, dacă era da, era rău; dacă era nu, era și mai rău.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu”
22:30
H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport
07:00
Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport
ACTUALITATE Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România
06:00
Valentin Stan: Un jurnalist îi acuză pe congresmenii americani că au făcut acest raport „la comandă”, pe bani primiți din România
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 08 Feb 2026
Marius Tucă Show începe luni, 9 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cercetătorii au rezolvat un mister vechi de 100 de ani despre un fenomen care ne influențează zilnic
FLASH NEWS Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile
22:50
Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile
ACCIDENT Biatlonist norvegian, mărturisire neașteptată în direct la TV: după ce a câștigat o medalie olimpică, a recunoscut că și-a înșelat iubita
22:40
Biatlonist norvegian, mărturisire neașteptată în direct la TV: după ce a câștigat o medalie olimpică, a recunoscut că și-a înșelat iubita
ACUZAȚII Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat
22:26
Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat
INEDIT Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului
22:21
Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului
UTILE Leacurile băbești împotriva migrenelor. Ce „minuni” pot face agrafele de păr prinse la sprâncene, în opinia neurologilor
22:16
Leacurile băbești împotriva migrenelor. Ce „minuni” pot face agrafele de păr prinse la sprâncene, în opinia neurologilor
STUDIU Cafeaua și ceaiul pot fi asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
21:54
Cafeaua și ceaiul pot fi asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe