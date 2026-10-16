Directoarele de la două colegii celebre din Capitală nu au trecut examenul de competențe. Ce reclamă profesoarele și care e situația din țară

Directoarele a două dintre cele mai cunoscute colegii din București, „I.L. Caragiale” și „Gheorghe Lazăr” nu au promovat prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor pe care le dețin. Directoarea de la I.L. Caragiale, Andreia Bodea, a spus că timpul acordat pentru rezolvarea subiectelor a fost insuficient iar Ionela Neagoe, directoarea de la „Gheorghe Lazăr”, a reacționat și ea după ce nu a trecut proba de competențe: Ești ca o lumânare care se topește efectiv.

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”Cariera mea se încheie aici și cu asta basta”

Directoarea Colegiului I.L. Caragiale a declarat că examenul a fost conceput greșit, iar timpul acordat rezolvării subiectelor a fost insuficient. Andreia Bodea spune că subiectele nu erau dificile, însă rezolvarea celor 20 de puncte nu se putea face în 60 de minute.

”E ușor așa de spus, 20 de itemi în 60 de minute. Nu m-aș plânge neapărat de dificultatea subiectelor, cât m-aș plânge, în ceea ce mă privește, de timp. Este al doilea concurs la care în mod evident sunt, cu sau fără intenție, probabil fără intenție, avantajați profesori sau candidați care predau discipline exacte. Asta este. Cariera mea se încheie aici și cu asta basta”, a afirmat Andreia Bodea, pentru TVR Info.

”Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp”

”Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia la limită, un minut și trei sferturi- două minute, să citești fiecare cerință de două-trei ori, ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung. Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp”, a mai precizat directoarea.

”Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă”

”Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia să fie o singură probă scrisă și un interviu”, a mai spus Andreia Bodea pentru Educație Privată.

”Ești ca o lumânare care se topește efectiv”

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, a reacționat și ea după ce nu a promovat proba de competențe.

”Nu se vede consumul nervos, nu se văd nopțile nedormite de griji. Ești ca o lumânare care se topește efectiv și care, între timp, trebuie să mai facă și ore”, a declarat Ionela Neagoe pentru TVR Info.

Ce spun sindicatele din Educație

Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, atrage atenția că mulți directori nu au trecut proba de concurs care a început marți, 13 octombrie.

‘‘Îi numim prin delegație și un director numit cu delegație poate fi controlat foarte ușor. Pică cât mai mulți directori. Eventual îi punem și la zid că nu sunt bine pregătiți ”, semnalează Nistor într-o declarație pentru Edupedu.ro.

Liderul sindical a mai spus care au fost problemele semnalate de candidați după prima probă a concursului de directori, proba de competențe.

”Este mai degrabă un concurs de hașurat. Pătratele foarte mari care trebuiau hașurate în integralitate fără să depășești marginile pentru că altfel nu mai erau citite de platfomă. Deci se pierdea foarte mult timp cu așa ceva”.

Secretarul de stat de la Educție, Sorin Ion, a spus că cel puţin 800 de şcoli sunt fără un candidat, dar în realitate sunt mai multe.

Rata de promovare a probei a fost de 69% la nivel național

Proba de competențe a fost organizată separat de proba scrisă în această sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Candidații au avut la dispoziție 60 de minute pentru a rezolva 20 de itemi, fiind declarați admiși cei care au oferit cel puțin 12 răspunsuri corecte.

La nivel național, rata de promovare a fost de 69%. Nota medie a candidaților a fost de 6,45. În București, aproximativ două treimi dintre participanți au reușit să promoveze proba și să se califice în etapa următoare.