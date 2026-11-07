De la arenele de robotică din Grecia și Turcia până la competițiile din China, o echipă de studenți români demonstrează că România poate concura de la egal la egal cu unele dintre cele mai puternice națiuni în domeniul tehnologiei. În doar 3 ani de activitate, Robotics, echipa de robotică a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a obținut numeroase premii internaționale, inclusiv titluri de campioni la categorii în care precizia, inteligența artificială și performanța inginerească fac diferența. Este exemplul unei generații care nu mai privește performanța internațională ca pe un obiectiv idealist.

Pentru acești studenți, competiția cu cei mai buni a devenit deja o realitate. Fiecare medalie câștigată de tinerii români remarcabili reprezintă o dovadă că România are resursele umane necesare pentru a-și construi un viitor în tehnologie.

Datorită rezultatelor impresionante, echipa a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

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Palmares mondial impresionat în numai 3 ani

Înființată în 2023, sySTEMatic Robotics a reușit să se impună într-un domeniu în care performanța se măsoară în fracțiuni de secundă, algoritmi tot mai sofisticați și capacitatea roboților de a lua decizii autonome. În numai 3 ani, studenții au reprezentat România la competiții desfășurate în Grecia, Turcia, China și Japonia, dar și în România, construindu-și un palmares impresionant.

Una dintre cele mai importante competiții la care sySTEMatic Robotics a participat este Robotchallenge Beijing, eveniment internațional dedicat roboticii competiționale, care aduce în aceeași arenă echipe din diferite regiuni ale lumii.

În 2025, la Beijing, reprezentanții Politehnicii București au obținut două distincții Silver Award, la categoriile Freestyle și Automatic Humanoid Sumo, precum și două premii First Prize, la Automatic Humanoid Sumo și Mini Sumo. Performanțele au continuat și în 2026, când echipa românească a revenit în China, câștigând locul al II-lea la Mini Sumo și locul al III-lea la Humanoid Sumo.

Soluții inovatoare pentru provocările viitorului

Aceste rezultate sunt cu atât mai relevante cu cât probele presupun dezvoltarea unor roboți capabili să reacționeze autonom, să identifice mișcările adversarilor și să execute strategii complexe într-un timp extrem de scurt. În cazul roboților umanoizi, dificultatea tehnică este amplificată de necesitatea menținerii echilibrului și a coordonării mișcărilor.

România a urcat pe podium și în Turcia, la Fibonacci International Robot Olympiad – Eurasia Championship, desfășurată în Antalya, unde sySTEMatic Robotics a câștigat, în 2026, două locuri I, la categoriile Mega Sumo și Line Follower. În timp ce probele de sumo testează forța, stabilitatea și capacitatea de reacție a roboților autonomi, categoria Line Follower pune la încercare precizia senzorilor și eficiența algoritmilor de navigație. Victoria la ambele categorii evidențiază capacitatea echipei de a dezvolta soluții performante pentru provocări tehnologice diferite.

Proces continuu de cercetare și perfecționare

Un capitol cheie în palmaresul sySTEMatic Robotics îl reprezintă participările la Minoan Robotsports Competition, competiție internațională organizată în Heraklion, Grecia, unde echipa românească a obținut premii în fiecare dintre ultimii 3 ani. În 2024, la prima participare, studenții au câștigat locul I la categoria Football și premiul special pentru prezentare, echivalentul locului I la categoria Exhibition. Un an mai târziu, performanțele au fost și mai consistente: 3 locuri I, la Wrestling Mini, Wrestling Micro și Exhibition.

În 2026, echipa a adăugat un nou titlu în palmares, câștigând categoria Obstacle Race Humanoid, o probă care testează capacitatea roboților umanoizi de a traversa trasee cu obstacole, combinând echilibrul, mobilitatea și controlul inteligent al mișcărilor. Rezultatele obținute în ediții succesive demonstrează că performanța studenților români nu este întâmplătoare, ci rezultatul unui proces continuu de cercetare, testare și perfecționare.

Sute de ore de proiectare, programare și testare

În spatele medaliilor se află sute de ore de proiectare, programare și testare. Fiecare categorie competițională presupune soluții tehnice diferite , de la dezvoltarea unor roboți miniaturali capabili să învingă adversari într-o arenă până la construirea unor sisteme autonome care identifică trasee și evită obstacole.

, de la dezvoltarea unor roboți miniaturali capabili să învingă adversari într-o arenă până la construirea unor sisteme autonome care identifică trasee și evită obstacole. Tehnologiile utilizate în astfel de competiții au aplicații care depășesc cu mult domeniul roboticii sportive. Navigația autonomă, recunoașterea mediului, controlul mișcării și optimizarea algoritmilor sunt principii folosite inclusiv în automatizarea industrială, logistică și dezvoltarea roboților de asistență. Așadar, performanțele sySTEMatic Robotics demonstrează potențialul noii generații de ingineri români de a contribui la dezvoltarea tehnologiilor viitorului.

Echipa și-a confirmat valoarea și pe plan național. Astfel, în 2025, a câștigat locul I la categoria Humanoid Sumo, în cadrul Robochallenge București. Iar în 2026 a obținut alte două locuri I, la Micro Sumo și Maze, în cadrul Relativity Robotics Challenge, organizată la Buzău.

Robotica și inteligența artificială devin domenii strategice pentru marile economii ale lumii, iar rezultatele obținute de sySTEMatic Robotics arată că România dispune de tineri capabili să participe activ la această revoluție tehnologică.