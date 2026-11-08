Generația de aur a României bifează un nou capitol. Patru elevi de clasa a XI-a din municipiul Galați au construit prototipul unui laborator inovator, care va integra iluminatul public și va putea detecta nivelul de radiație solară al unei ferestre. Îndrăznețul proiect pornește dintr-un laborator școlar, dar răspunde unei teme cu care cercetarea și industria construcțiilor se confruntă deja: cum facem ca spațiile în care lucrăm să folosească energia mai inteligent și să poată reacționa singure atunci când condițiile se schimbă.

Prototipul urmărește ce se întâmplă în încăpere și reacționează automat. Acesta aprinde sau stinge lumina, pornește ventilația și controlează jaluzelele în funcție de datele primite de la senzori.

Proiectul se numește HELIO AEGIS, iar echipa formată din Mihaescu Rares-Andrei, Tocu Maria, Leonte Darius-Andrei și Nicodim David-Teodor a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Da (34%, 2.656 Votes)

Nu (58%, 4.505 Votes)

Nu știu (8%, 608 Votes) Voturi totale: 7.769

Loading ...

Prototipul care integrează iluminatul public

Ideea pornește de la o problemă prezentă în aproape orice clădire: iluminatul, ventilația, jaluzelele și sistemele de siguranță funcționează adesea separat. HELIO AEGIS încearcă să le aducă sub controlul unui singur sistem, capabil să ia decizii pe baza informațiilor din încăpere.

Tema are o miză mai largă. Clădirile consumă aproximativ 40% din energia folosită în Uniunea Europeană. Comisia Europeană consideră automatizarea și controlul inteligent printre instrumentele importante pentru reducerea consumului.

La nivel european există deja un „Smart Readiness Indicator”, conceput pentru a evalua cât de bine poate o clădire să detecteze schimbările, să le interpreteze și să își adapteze automat funcționarea.

O scânteie de geniu

Exact în această direcție lucrează și liceenii gălățeni. Prototipul lor folosește o placă ESP32, senzori de prezență, temperatură, umiditate, lumină și vibrații, alături de elemente care controlează iluminatul, ventilatoarele și jaluzelele. Dacă încăperea este goală, anumite sisteme pot fi oprite. Dacă lumina naturală este suficientă, iluminatul artificial nu mai este necesar. Când temperatura crește, ventilația poate porni automat.

O altă componentă a proiectului se referă la situațiile de urgență. Conceptul prevede ca, în cazul unei întreruperi de curent, energia rămasă într-o baterie de rezervă să fie direcționată către funcțiile considerate esențiale: controller, senzori, iluminat de urgență sau comunicații. Consumatorii care nu sunt necesari în acel moment ar fi opriți.

Pasionați de astronomie

Una dintre ideile cele mai interesante ale HELIO AEGIS vine chiar din pasiunea pentru astronomie a membrilor echipei. Mihaescu Rares-Andrei și Nicodim David-Teodor au participat la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică și au obținut, de-a lungul participărilor, medalii de bronz, argint și aur.

Într-o versiune viitoare, sistemul ar putea calcula poziția Soarelui în funcție de loc, oră și anotimp. Ar putea chiar anticipa când o fereastră urmează să fie expusă direct radiației solare. Jaluzelele s-ar putea închide înainte ca încăperea să se supraîncălzească, reducând energia necesară ulterior pentru răcire. În zilele reci, același mecanism ar putea permite folosirea luminii și căldurii naturale atunci când acestea sunt utile.

Mentori pentru generațiile viitoare

HELIO AEGIS este deocamdată un prototip, iar panourile fotovoltaice, bateria de capacitate mai mare și controlul predictiv avansat fac parte din etapele propuse pentru dezvoltarea sa. Arhitectura modulară ar permite însă adaptarea conceptului la laboratoare școlare și universitare, sere inteligente, spații medicale sau camere tehnice. Echipa vede inclusiv posibilitatea folosirii principiilor sale de management energetic pentru stații de încărcare a vehiculelor electrice.

Cei patru elevi provin de la Colegiul Național „Costache Negri” și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați. În paralel cu proiectul, au înființat NextGen Science Club. Mai mult, Rareș și David și etalează calitățile de mentori pentru generația următoare și predau astronomie, fizică și matematică unor copii cu vârste între 8 și 17 ani.