Începutul anului universitar vine cu nemulțumiri pentru studenții din România, dar și pentru elevii și tinerii din Franța. La București, studenții de la ASE reclamă apariția ploșnițelor și cer mutarea cursurilor în format online, în timp ce la Iași, studenții de la UMF susțin că rămân fără mâncare la cantină. În Franța, elevii și studenții protestează pentru pentru majorarea bugetului alocat educației.

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Ploșnițe la ASE. Studenții cer cursuri online și strâng mii de semnături într-o petiție

Studenții de la Academia de Studii Economice din București au semnalat prezența ploșnițelor pe mobilierul din Facultatea de Cibernetică. Mai mulți tineri au postat pe TikTok imagini cu insectele și au cerut conducerii universității să mute cursurile în format online, până la clarificarea situației și igienizarea spațiilor afectate. În acest sens, au lansat o petiție care a strâns peste 5.000 de semnături.

Conducerea ASE susține că a verificat spațiile și mobilierul din clădire, însă echipele de control nu au identificat insecte. Reprezentanții universității au precizat că au efectuat mai multe acțiuni de dezinsecție în lunile august și septembrie.

„Menționăm că, numai în lunile august și septembrie, în imobilul ASE din Dorobanți au fost efectuate opt acțiuni de dezinsecție, în cadrul măsurilor periodice de prevenție și igienizare”, se arată în comunicatul administrației.

Studenții de la UMF Iași reclamă că rămân fără mâncare la cantină

La Iași, studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” susțin că rămân fără mâncare la cantină, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași. Tinerii susțin că o parte dintre preparate ar fi rezervate în avans pentru medicii din spitalele din zonă, cadre didactice și angajați. Din acest motiv, atunci când ajung la cantină, studenții găsesc deja epuizat o parte dintre opțiunile de mâncare disponibile.

Nemulțumirile nu sunt însă noi. Potrivit sursei citate, plângerile studenților cu privire la această situație au apărut încă din anul 2023.

Protestele violente din Franța

Anul școlar nu a început cu dreptul nici pentru elevii și studenții din Franța. Sistemul de învățământ este puternic zguduit de un val masiv de proteste ale elevilor de liceu, care au degenerat în confruntări extrem de violente cu forțele de ordine. Mișcarea de protest, începută în regiunea pariziană Île-de-France, s-a extins rapid la nivel național și a afectat sute de licee din mari orașe.

Tinerii protestează împotriva condițiilor generale din sistemul de educație și reclamă în principal subfinanțarea cronică a școlilor, degradarea infrastructurii, clasele supraaglomerate, deficitul de cadre didactice, orele epuizante și stresul provocat de examene.