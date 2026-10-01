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Lanț uman la protestele din Franța: părinții și profesorii au format un lanț uman ca să-i apere pe elevi de confruntările cu jandarmii

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Sistemul de învățământ din Franța este puternic zguduit zilele acestea de un val masiv de proteste ale elevilor de liceu, care au degenerat în confruntări extrem de violente cu forțele de ordine. Mișcarea de protest, începută în regiunea pariziană Île-de-France, s-a extins rapid la nivel național și a afectat aproape 400 de licee din mari orașe precum Paris, Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux și Marsilia.

Liceenii protestează împotriva condițiilor generale din sistemul de educație și reclamă în principal subfinanțarea cronică a școlilor, degradarea infrastructurii, clasele supraaglomerate, deficitul de cadre didactice, orele epuizante și stresul provocat de examene.

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Protestele din Franța au căpătat o natură haotică, unde unii elevi au căutat confruntarea directă cu jandarmii, în timp ce alții au ales să manifesteze pașnic. Spre exemplu, în fața unor școli, elevii de liceu au încercat să aprindă focuri, în timp ce alții au încercat să le stingă, ceea ce a dus uneori la altercații între aceștia.

Grupuri de tineri mascați au început să ridice baricade, au dat foc la sute de pubele, biciclete, stații de autobuz, mașini și, în anumite cazuri, clădiri. Forțele de ordine au fost atacate cu pietre din pavaj, sticle, stindarde și focuri de artificii. De cealaltă parte, jandarmii au intervenit în forță cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru a dispersa mulțimile din fața liceelor baricadate.

Peste 625 de persoane au fost reținute de forțele de ordine într-un interval de doar câteva zile, marea majoritate dintre acestea fiind minori, cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani.

Profesorii, care au ieșit în stradă alături de elevi pentru a-și arăta nemulțumirea față de sistemul de educație din Franța, încearcă ocazional să intervină sau să gestioneze adunările de elevi, însă cu un succes foarte limitat. Cu toate acestea, în Saint-Denis, spre exemplu, o scenă a protestului prezintă o imagine diferită. Profesori, supraveghetori și părinți au format un lanț uman între poliție și elevi pentru a-i proteja pe tineri și pentru a preveni o nouă confruntare.

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