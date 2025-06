Astrolog Sanda Ionescu: „Văd ieșiri în stradă, în România”

Astrologul Sanda Ionescu a fost invitată în cel mai nou episode al podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene. Ea a vorbit despre impactul lui Uranus în Gemeni, pentru următorii șapte ani. De asemenea, astrologul a dezvăluit că din toamnă „apar crize și tensiuni sociale”. „E posibil ca din toamnă să avem niște tensiuni.”, dezvăluie astrologul.

„-Și într-adevăr, ne vom dori foarte mult să nu se pună pumnul în gură. Bineînțeles că oamenii vor ieși mai mult în stradă. Nu știu dacă în România, pentru că poporul român nu are încă acest curaj, cum am văzut, spre exemplu, la spanioli, mi-aduc aminte că am fost odată în Barcelona și oamenii nu au ieșit în stradă, au ieșit la geamuri și au scos oale și dădeau în ele la o anumită oră. În fiecare zi, la aceeași oră, ei protestau de la ei din casă.

-Tu vorbești despre Uranus, dar aș extrage o nuanță din ce ai spus: l-ai prezentat pe Uranus ca fiind dirijorul acestei hărți, dar eu nu l-aș privi pe Uranus ca pe un judecător aspru, ci l-aș privi, mai degrabă, ca pe un învățător. De ce să ne întrebăm când se termină această perioadă când putem, pe această perioadă, să ne suprapunem construcțiile noastre. Dar noi trebuie să primim niște lecții și să ne dezvoltăm propriul șantier. Înțeleg că e vremea de a ne cere drepturile.

-România ar trebui, în momentul de față, să știe mai clar, să-și cunoască drepturile, să fim conștienți că noi stăm pe niște pământuri foarte bogate. Noi nu suntem săraci, noi nu suntem proști, și atenție, noi suntem hiperboreeni, noi suntem blânzi, dar suntem blânzi cu exteriorul. Și cu ai noștri, nu. Mai degrabă susținem un artist strain, decât pe artistul român. Noi între noi nu știm să ne susținem, nu știm să fim uniți. Uranus se va instala ca lumea, abia anul viitor în august, acum însă simțim doar așa puțin. Dar anul viitor, în august…E posibil ca din toamnă să avem niște tensiuni.

-De aceea vorbeai despre o toamnă provocatoare.

-Da, nici cu vara nu mi-e rușine. Legat de România, președintele, cel care conduce în momentul de față, nu-și va duce mandatul, pentru că nu va avea capacitatea emoțională. Eu i-am văzut harta. Nu va avea puterea să ducă tot mandatul până la capăt, e posibil până în toamnă să tot râdem. Nu văd un război în România. Văd ieșiri în stradă în România. Nu neapărat anul ăsta. Sper eu ca România să nu-și piardă identitatea. Eu îmi iubesc foarte tare țara pentru că avem tradiții. Văd o detașare a ceea ce înseamnă România.”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și astrologul Sanda Ionescu.