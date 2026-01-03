Cu cine s-a întâlnit Maduro în palatul prezidențial cu doar câteva ore înainte de a fi capturat de Donald Trump

Cu câteva ore înainte de a fi capturat de Armata SUA, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a primit în vizită un reprezentant al guvernului chinez la palatul prezidențial din Caracas. Maduro s-a întâlnit cu Qiu Xiaoqi, trimisul special al președintelui Xi Jinping.

Președintele Maduro l-a primit vineri pe reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri latino-americane la Palatul Miraflores. Întâlnirea dintre cei doi oficiali a avut loc înainte cu puțin timp ca președintele Donald Trump să anunțe că Maduro, împreună cu soția sa, au fost capturați după un atac „la scară largă” și scoși din țară.

După discuțiile cu trimisul special al lui Xi Jinping, Nicolas Maduro a publicat un mesaj pe Telegram în care a transmis că cei doi au avut o conversație foarte bună.

„Am avut o întâlnire plăcută cu Qiu Xiaoqi, trimisul special al președintelui Xi Jinping. Ne-am reafirmat angajamentul față de relația strategică care progresează și se consolidează în diverse domenii pentru construirea unei lumi multipolare a dezvoltării și păcii.”, a scris Nicolas Maduro pe Telegram.

