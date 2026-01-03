Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Cele 2 electrocasnice care te vor rupe la bani în 2026. Vei plăti 260 lei lunar pentru ele

03 ian. 2026, 16:00, Energie
Chiar dacă tehnologia avansează cu pași repezi și mizează pe economisirea de energie, în 2026, factura la curent va fi „umflată” în mare parte de două aparate „vampir”, care funcționează fie pe baza unei puteri brute imense, fie prin utilizare continuă.

Cei doi „vinovați” sunt boilerul electric și aparatul de aer condiționat (utilizat frecvent vara pentru răcire sau iarna pentru încălzire).

Pentru ambele electrocasnice, calculul de consum și plata lunare, pentru un tarif mediu de 1,10 lei/kWh, nu pare încurajator.

BOILER ELECTRIC

– putere medie: 2.000 W = 2 kW
– timp de functionare: 2 ore pe zi
– consum zilnic: 2 kw x 2 ore = 4 kWh
– consum lunar: 4 kWh x 30 zile = 120 kWh
– cost lunar: 120 x 1.10 lei = 132 lei

AER CONDITIONAT

– putere medie: 800 W = 0.8 kW
– timp de functionare: 5 ore pe zi
– consum zilnic: 0.8 kw x 5 ore = 4 kWh
– consum lunar: 4 kWh x 30 zile = 120 kWh
– cost lunar: 120 x 1.10 lei = 132 lei

TOTAL

132 + 132 = 264 lei / lună pentru ambele aparate electrocasnice

