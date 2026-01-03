Reacții puternice din întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite. Liderii din America Latină, „fracturați” între Trump și Maduro

Sunt reacții puternice în întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite, care a condus la capturarea președintelui Nicolás Maduro. Cele mai puternice voci vin din America Latină, continent care este pur și simplu împărțit între susținerea față de acțiunile lui Donald Trump și condamnarea intervenției americane în Venezuela.

Printre primii oficiali care au condamnat acțiunea americană din Venezuela a fost ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, potrivit unei analize Reuters:

„În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru este profund îngrijorător și condamnabil. Pretextele folosite pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate (…) În situația actuală, este important, în primul rând, să prevenim o escaladare suplimentară și să ne concentrăm pe găsirea unei ieșiri din situație prin dialog”, susține Lavrov.

Oficialul rus a mai spus că „America Latină trebuie să rămână o zonă de pace, așa cum s-a declarat în 2014. Iar Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio interferență distructivă, darămite militară, din exterior”.

Președintele Argentinei, Javier Milei:

„LIBERTATEA ÎNAINTE. TRĂIASCĂ LIBERTATEA, LA NAIBA”, a scris Milei, un aliat regional puternic al lui Donald Trump.

Milei îl descrie pe Maduro ca pe o amenințare pentru regiune și susține acțiunile pe care Trump le-a exercitat asupra Caracasului.

Reacția ministerului Afacerilor Externe din Mexic

„Guvernul mexican condamnă și respinge cu fermitate acțiunile militare desfășurate în ultimele ore de către forțele armate ale Statelor Unite ale Americii împotriva unor ținte de pe teritoriul Venezuelei, încălcând în mod clar articolul 2 din Carta Națiunilor Unite.”

„Mexicul reiterează cu tărie că dialogul și negocierea sunt singurele mijloace legitime și eficiente de soluționare a diferențelor existente și, prin urmare, își reafirmă disponibilitatea de a sprijini orice eforturi de facilitare a dialogului, medierii sau acompanierii care contribuie la menținerea păcii regionale și la evitarea confruntării.”

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer

„Vreau să stabilesc mai întâi faptele. Vreau să vorbesc cu președintele Trump. Vreau să vorbesc cu aliații. Pot fi absolut clar că nu am fost implicați… și spun și cred întotdeauna că ar trebui să respectăm cu toții dreptul internațional”, a declarat Starmer într-o declarație adresată posturilor de radio și televiziune britanice.

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko

„Președintele Belarusului CONDAMNĂ CATEGORIC actul de agresiune americană împotriva Venezuelei. Alexander Lukașenko a vorbit recent despre consecințe într-un interviu acordat jurnaliștilor americani. În special, el a spus că «va fi un al doilea Vietnam. Și americanii nu au nevoie de el», a declarat agenția de știri Belta, citându-o pe Natalia Eismont, purtătoarea de cuvânt a lui Lukașenko.

Președintele Ecuadorului, Gabriel Noboa

„Vine momentul pentru toți criminalii narco-chaviști. Structura lor se va prăbuși în cele din urmă pe întreg continentul”, a scris el pe X.

„Către Corina Machado, Edmundo Gonzalez și poporul venezuelean: este timpul să vă recuperați țara. Aveți un aliat în Ecuador.”

Ministerul de Externe din Uruguay

„Guvernul Republicii Uruguay urmărește cu atenție și serioasă îngrijorare evenimentele care au fost raportate din Venezuela în ultimele ore, inclusiv atacurile aeriene americane împotriva instalațiilor militare și a infrastructurii civile venezuelene.”

Guvernul din Chile

„Ne exprimăm îngrijorarea și condamnarea față de acțiunile militare ale Statelor Unite în Venezuela și solicităm o soluție pașnică la criza gravă care afectează țara.”

„Chile își reafirmă angajamentul față de principiile fundamentale ale dreptului internațional, cum ar fi interzicerea utilizării forței, neintervenția, soluționarea pașnică a disputelor internaționale și integritatea teritorială a statelor.”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro

„Guvernul Republicii Columbia privește cu profundă îngrijorare rapoartele privind exploziile și activitatea aeriană neobișnuită din ultimele ore în Republica Venezuela, precum și escaladarea tensiunii în regiune care a rezultat.

Columbia își reafirmă angajamentul necondiționat față de principiile consacrate în Carta ONU, în special respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor, interzicerea utilizării sau amenințării cu utilizarea forței și soluționarea pașnică a disputelor internaționale. În acest sens, guvernul columbian respinge orice acțiune militară unilaterală care ar putea agrava situația sau pune în pericol populația civilă”.

