Rapid București a plecat într-un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), potrivit site-ului clubului.

Giuleștenii au efectuat un prima antrenament, la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefănești, după care s-au suit în avion.

Costel Gâlcă a dat startul! Rapid a plecat în Antalya fără francezul Antoine Baroan

În cantonamentul din Turcia, care se va încheia pe 12 ianuarie, Rapid va disputa două partide de verificare, pe 10 ianuarie cu Wisla Plock, liderul din Polonia, și pe 11 ianuarie, cu ȚSKA 1948 Sofia, a doua clasată din Bulgaria.

Kader Keita s-a accidentat în ultima partidă din 2025 și se va recupera la București. Franz Stolz și Antoine Baroan se antrenează separat.

Lui Baroan i s-a stabilit un preț de 500.000 de euro pentru orice echipă care dorește să-i obțină semnătura, indiferent dacă e din țară sau străinătate. Dinamo și FC Botoșani ar fi interesate de serviciile sale, dar nu doresc să ofere mai mult de 100.000 de euro.

Lotul pentru cantonamentul din Turcia

portari: Marian Aioani, Adrian Briciu, Ianis Maghiar

fundași: Christopher Braun, Cristian Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu;

mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, ,Constantin Grameni, Andrei Șucu, Rareș Pop;

atacanți: Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Claudiu Petrila, Sebastian Banu, Elvir Koljic, Timotej Jambor.

Cu siguranță e mai bine în cantonament în Antalya, fotbalul a progresat, se investește mult și cred că e mult mai bine să mergi în Spania sau într-o țară în care e mai cald. Îl știu pe Paraschiv de când a fost la Hermannstadt, un jucător bun, cu siguranță o să fie primit bine, să ne ajute. E și Jambor aici, Burmaz o să revină după accidentare, cred că avem o concurență sănătoasă, important e ca toți să fim în forță

Elvir Koljic, atacant Rapid

