🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Primele victime, identificate. Trupurile au fost returnate familiilor

Corpurile lor au fost returnate familiilor lor, a anunțat poliția elvețiană.
Mai multe detalii, inclusiv numele lor, nu au fost încă publicate.
Lucrările de identificare a victimelor rămase continuă.
Alocarea pacienților accidentați la paturile de tratament disponibile se bazează pe criterii medicale. OFPP indică faptul că se iau în considerare starea pacienților și diversele leziuni.
Transferul trebuie să aibă loc în cel mult 48 de ore, când pacienții sunt încă suficient de stabili pentru a fi transferați.
„Este important ca rudele să înțeleagă criteriile aplicate și urgența situației, oricât de dificilă ar fi aceasta pentru ei”, scrie OFPP.
„Două camere disponibile care pot găzdui între patru și șase persoane într-o casă mare cu baie privată în Sion, la 10 minute de spital, atât timp cât este necesar”, se arată într-un mesaj pe Instagram.
„Pentru familiile persoanelor spitalizate în Rennaz în urma tragediei de la Crans-Montana, mă bucur să pun la dispoziție un mic studio în Jongny”, putem citi în continuare pe rețeaua de socializare.
Și în Franța, un val de solidaritate prinde contur. O femeie, în special, se oferă să pună apartamentul ei din Bron, lângă marile spitale din Lyon, la dispoziția rudelor victimelor repatriate în orașul din centrul-estul Franței.
În același timp, mai multe rețele digitale de sprijin au fost organizate rapid pentru a ajuta familiile în căutarea și identificarea victimelor.
„Nu m-am putut îndura să-i las în foc cât timp eram în viață afară .” Ferdinand du Beauzier, un student francez în vârstă de 19 ani, se afla în interiorul barului cu prietena și fratele său când flăcările s-au răspândit.
Pe lângă arsuri, victimele incendiului au fost zdrobite și asfixiate, în timp ce altele au fost rănite în timp ce încercau cu disperare să salveze oameni, potrivit directorului principalului spital din regiune.
Éric Bonvin, directorul general al Spitalului din Valais, a declarat pentru AFP că unitatea sa din Sion – capitala regională – a tratat 55 de persoane grav rănite în incendiul Constellation, care, conform ultimelor cifre de vineri, a făcut 40 de victime și a lăsat 199 de răniți.
„Este un proces relativ lung.” Patruzeci de persoane au murit și 119 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana în timpul sărbătorilor de Revelion.
Acest număr de morți ar putea crește pe măsură ce identificarea victimelor continuă. Autoritățile prevăd că acest pas crucial va fi lung din cauza mai multor factori, inclusiv a naturii rănilor, care face imposibilă identificarea vizuală.
Majoritatea celor 119 persoane rănite în incendiul de Revelion dintr-un bar din Crans-Montana, Elveția, au suferit arsuri grave. Internate la terapie intensivă, acestea vor fi supuse mai multor intervenții chirurgicale.
Repartizate în diverse spitale din Elveția, precum și din Italia, Franța și Belgia, victimele arsurilor se află în principal la terapie intensivă. Tratarea arsurilor este un proces delicat din cauza riscului de infecţie.
Bucuria şi petrecerea au fost înlocuite cu lacrimi şi durere. În faţa barului La Constellation, sunt acum flori şi candele, omagiu în memoria victimelor.
Proprietarul barului Le Constellation este vizibil zdruncinat de evenimente. Se află cu familia sa acasă în Lens, o localitate de lângă Crans-Montana, scrie 20min.ch.
„Nu putem nici să dormim, nici să mâncăm, ne simțim foarte rău”, a mărturisit omul de afaceri francez Jacques Moretti. Soția sa, Jessica, vizibil marcată, a venit și ea la ușă, mai relatează ziariștii elvețieni.
Fusese externată din spital cu o zi înainte. Prezentă în timpul incendiului, aceasta a suferit arsuri la braț.
Proprietarul a mai spus că el și soția sa cooperează cu autoritățile.
„Vom face tot ce putem pentru a ajuta la clarificarea cauzelor. Facem tot ce ne stă în putință. Avocații noștri sunt, de asemenea, implicați”, a declarat Jacques Moretti.
Laëtitia, de 17 ani, se afla în „Le Constellation”, unde sărbătorea Anul Nou cu prietenii. Ea a povestit pentru BFMTV scenele de groază la care a fost martoră:
„De fiecare dată când închid ochii, văd totul într-o buclă. Am coborât, cred, cu un minut înainte să ia foc barul. Am putut auzi «Foc, ia foc!» și am văzut oamenii care începeau să alerge. Împreună cu prietenul meu, am început și noi să fugim. Incendiul s-a răspândit foarte, foarte repede. A fost și fumul, care era cu adevărat oribil, înțepa ochii, nu mai puteam respira. Apoi a avut loc o explozie”.
„A existat o singură ușă pentru a putea ieși, o singură ușă pentru 100 de oameni, astfel încât toată lumea se înghesuia. M-am trezit călcată în picioare, eram sub trei, patru persoane care ardeau … Erau oameni morți în jurul nostru”, a adăugat adolescenta.
Laëtitia a spus că a fost salvată de un băiat pe care nu-l cunoștea, care a scos-o afară și apoi s-a întors să ajute alți oameni.
„Când eram călcată de oameni, am văzut o fată, hainele îi ardeau, părul îi ardea, fața îi ardea. Era deasupra mea și mă privea cu ochi atât de triști, era atât de speriată…”, a mai povestit ea.
În urma teribilului incendiu din Crans-Montana, mai multe baruri și cluburi de noapte franceze anunță pe rețelele de socializare că renunță la a mai folosi lumânări incandescente.
Aceste lumânări, adesea plantate într-un tort pregătit de ziua de naștere sau într-o sticlă frumoasă în serile festive, ar putea fi cauza incendiului teribil care a avut loc în noaptea de Revelion barul „Le Constellation”, în care au murit peste 40 de persoane și alte 119 au fost grav rănite.
„Totul sugerează că focul a pornit de la lumânări incandescente puse pe sticle de șampanie, totul a fost adus prea aproape de tavan, iar de acolo a luat foc rapid”, a declarat procurorul care anchetează cazul.
În Franța, „Replay”, un club de noapte cunoscut, a transmis că elimină aceste „fântâni” luminoase: „Incapabili să rămânem insensibili la tragedia Elveției, am decis să oprim fântânile de lumină, chiar dacă unitatea noastră efectuează verificări de siguranță la incendiu în fiecare an, cu standarde foarte riguroase.Le vom înlocui cu fântâni LED, fără riscuri pentru clienți”, a transmis conducerea „Replay” într-o postare pe Facebook.
În Montauban-de-Bretagne, alt bar, aceeași direcție – artificiile au fost înlocuite cu fântâni LED. „Un dispozitiv fără risc pentru clienți”, anunță managerii localului.
„Ca principiu de precauție și din respect pentru victime și familiile lor, am luat decizia de a nu mai folosi fântâni luminoase la Cosy. Mă gândesc la soluții concrete”, a transmis și conducerea barului „Cosy”, din Cognac.
Incendiul devastator de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Valais, a prococat 40 de morți și 119 de răniți. 71 dintre persoanele rănite sunt cetățeni elvețieni. 14 răniți sunt cetățeni francezi, 11 sunt cetățeni italieni, 4 sunt cetățeni sârbi. De asemenea, printre răniți se află un belgian, un bosniac, 1 finlandez, 1 luxemburghez, un polonez și un portughez. Alte 15 persoane rănite urmează să fie identificate.
Dintre cele 40 de victime ucise în incendiu, numai două au fost identificate: o tânără franceză de 20 de ani și un tânăr italian de 16-17 ani, pe nume Emanuele Galeppini, care a fost jucător de golf și coleg cu nepotul omului de afaceri Ion Țiriac, Alex Țiriac.
Proprietarii clubului, soț și soție, au fost audiați de autorități ieri, în timp ce liderii europeni s-au angajat să ajute cât pot de mult persoanele rănite în urma incendiului.
Mai mulți martori au raportat că incendiul a fost provocat de o chelneriță care a adus în încăperea barului de la subsol sticle de șampanie cu artificii. În fotografii, ea apare că este cărată de către un barman pe umerii lui în toiul distracției. Artificiile au fost la câțiva centimetri distanță de tavanul din lemn.
Tavanul a luat foc după câteva secunde de la scântei. Din acel moment, persoanele aflate la coada de la intrarea barului au observat fumul cum iese din încăpere. 10 secunde mai târziu, a urmat o explozie de foc. Tavanul era placat cu spumă acustică, element care ar fi putut contribui la răspândirea rapidă a focului. Astfel de material poate provoca fum toxic și dens. De la „deflagrație” , întreaga încăpere a luat foc.
Persoanele aflate în bar au încercat să scape urcând scările sau pe ușa de la ieșirea principală. Viteza cu care s-au răspândit flăcările i-a împiedicat pe multe persoane să mai ajungă la ieșirea de urgență. Mulțimea s-a îngrămădit, blocând astfel ieșirea principală.
Unele persoane au reușit să scape spărgând geamurile și ieșind prin ferestre. Unii martori aflați la fața locului s-au oferit să ajute victimele care „ardeau din cap până în picioare, fără să mai aibă haine”. Multe victime au ars atât de sever că nu mai pot fi recunoscute.
Poliția cantonală din Valais a raportat că autoritățile au fost alertate de la 01:30 ora locală a Elveției, la peste o oră și jumătate de la intrarea în Noul An 2026. Polițiștii și pompierii au sosit la 01:32: 150 în total, cu 10 elicoptere și 40 de ambulanțe. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că un cetățean român este dat dispărut.
