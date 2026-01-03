🚨 Tragedia de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Primele victime, identificate. Trupurile au fost returnate familiilor

Pe rețelele de socializare, circulă zeci de mesaje care oferă adăpost, sprijin logistic sau pur și simplu companie familiilor victimelor.

„Două camere disponibile care pot găzdui între patru și șase persoane într-o casă mare cu baie privată în Sion, la 10 minute de spital, atât timp cât este necesar”, se arată într-un mesaj pe Instagram.

„Pentru familiile persoanelor spitalizate în Rennaz în urma tragediei de la Crans-Montana, mă bucur să pun la dispoziție un mic studio în Jongny”, putem citi în continuare pe rețeaua de socializare.

Și în Franța, un val de solidaritate prinde contur. O femeie, în special, se oferă să pună apartamentul ei din Bron, lângă marile spitale din Lyon, la dispoziția rudelor victimelor repatriate în orașul din centrul-estul Franței.

În același timp, mai multe rețele digitale de sprijin au fost organizate rapid pentru a ajuta familiile în căutarea și identificarea victimelor.