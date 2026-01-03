Prima pagină » Actualitate » Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi

Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi

Luiza Dobrescu
03 ian. 2026, 15:25, Actualitate
Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunţă că, din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele ore ( cod portocaliu și galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, polei), au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a reţelei de distribuţie. 

Intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale și județene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate, anunţă compania furnizoare.

Localităţile afectate sunt următoarele:

„Județul Bihor: 9 localități afectate, 42 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 5812 utilizatori afectați

Județul Cluj: 35 localități afectate, 122 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 950 utilizatori afectați

Județul Maramureș: 2 localități afectate, 1 post de transformare/post de alimentare nealimentat, 20 utilizatori afectați

Județul Alba: 68 localități afectate, 477 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 30.907 utilizatori afectați

Județul Brașov: 3 localități afectate, 10 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 485 utilizatori afectați

Județul Harghita: 8 localități afectate, 30 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 3775 utilizatori afectați

Județul Mureș: 35 localități afectate, 81 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 5.375 utilizatori afectați

Județul Sibiu: 20 localități afectate, 38 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 2395 utilizatori afectați

Județul Dambovita: 1 localitate afectata, 3 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 89 utilizatori afectați

Județul Prahova: 8 localități afectate, 41 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 2436 utilizatori afectați”, transmit cei de la DEER.

La această oră, în arealul DEER sunt 189 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme, 845 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 52.244 de utilizatori afectați.

„Recomandăm consumatorilor ca în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică, ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să utilizeze formularul pentru sesizări deranjamente ce se regăsește pe site, la următorul link: https://www.distributie-energie.ro/deranjamente/”.

Mai multe informaţii pot fi găsite AICI!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Imagini cu un autobuz blocat în zăpadă, la Braşov. Mai mulţi călători încearcă să-l tragă din nămeţi cu mâinile goale

Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”
16:44
Deputatul Bogdan Velcescu cere explicaţii: „Alo, domnu’ Nicuşor, domnu’ Bolojan, de ce nu vă puneţi voi impozit şi pe datoriile noastre!?”
LEGE Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta
16:26
Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta
MESAJ Mesaj pentru Bolojan de la un bolnav de cancer: „Bagă de seamă, Nea Ilie, ca banii mei să nu fie ăia pentru taxa pe groapa economiei”
16:15
Mesaj pentru Bolojan de la un bolnav de cancer: „Bagă de seamă, Nea Ilie, ca banii mei să nu fie ăia pentru taxa pe groapa economiei”
FLASH NEWS Reacții puternice din întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite. Liderii din America Latină, „fracturați” între Trump și Maduro
16:03
Reacții puternice din întreaga lume la „Operațiunea din Venezuela” a Statelor Unite. Liderii din America Latină, „fracturați” între Trump și Maduro
VIDEO Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”
15:19
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa:”Fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om”
REACȚIE Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică”
15:16
Victor Ponta: ”Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică”
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane””
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un păianjen cu trăsături unice, nemaivăzute până acum, a fost găsit în Maroc

Cele mai noi