Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunţă că, din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele ore ( cod portocaliu și galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, polei), au fost afectate parțial instalațiile din aria de acoperire a reţelei de distribuţie.

Intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autorităților locale și județene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate, anunţă compania furnizoare.

Localităţile afectate sunt următoarele:

„Județul Bihor: 9 localități afectate, 42 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 5812 utilizatori afectați Județul Cluj: 35 localități afectate, 122 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 950 utilizatori afectați Județul Maramureș: 2 localități afectate, 1 post de transformare/post de alimentare nealimentat, 20 utilizatori afectați Județul Alba: 68 localități afectate, 477 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 30.907 utilizatori afectați Județul Brașov: 3 localități afectate, 10 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 485 utilizatori afectați Județul Harghita: 8 localități afectate, 30 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 3775 utilizatori afectați Județul Mureș: 35 localități afectate, 81 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 5.375 utilizatori afectați Județul Sibiu: 20 localități afectate, 38 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 2395 utilizatori afectați Județul Dambovita: 1 localitate afectata, 3 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 89 utilizatori afectați Județul Prahova: 8 localități afectate, 41 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 2436 utilizatori afectați”, transmit cei de la DEER.

La această oră, în arealul DEER sunt 189 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme, 845 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 52.244 de utilizatori afectați.

„Recomandăm consumatorilor ca în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică, ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să utilizeze formularul pentru sesizări deranjamente ce se regăsește pe site, la următorul link: https://www.distributie-energie.ro/deranjamente/”.

