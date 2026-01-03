Prima pagină » Actualitate » Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta

Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta

03 ian. 2026, 16:26, Actualitate
Anunț pentru cei care stau la casă. Scapi de amendă dacă faci asta

Autoritățile vin cu avertizări pentru cei care ridică construcții fără acte, ei pot fi sancționați cu amenzi de până la 100.000 de lei. Totuși, legea prevede și o excepție: un anumit tip de construcție nu este amendat, chiar dacă nu are autorizație.

Potrivit unui proiect legislativ aprobat recent de Senatul României, proprietarii care dețin solarii pentru legume în curtea casei sau în grădina locuinței ar putea să fie exceptați de la obligația obținerii autorizației de construire, astfel amenzile mari pot fi evitate sau chiar desființate.

În ce condiții scapi de amenzi dacă stai la casă

Inițiatorii proiectului de lege arată că regulile în vigoare nu sunt prea strice pentru gospodarii care cultivă legume pentru propriul consum. În prezent, amplasarea unui solar este tratată aproape la fel ca ridicarea unei construcții obișnuite, iar asta presupune proceduri complicate, cheltuieli ridicate, dar și riscul unor sancțiuni importante.

Așadar, chiar și un solar simplu, montat în grădină fără autorizație, poate să ducă la amenzi de zeci de mii de lei. Inițiatorii consideră măsura disproporționată, mai ales pentru familiile care cultivă legume pentru consum propriu sau pentru vânzare în cantități reduse.

În ce situație rămâne autorizația necesară

Proiectul legislativ introduce o diferențiere clară între solariile temporare și cele realizate ca structuri permanente. Cele amplasate direct pe sol, fără fundație sau elemente fixe, ar urma să nu mai necesite autorizație de construire și nu ar fi sancționate.

Cele construite pe baze solide, cu fundație sau cu structură permanentă, vor avea nevoie în continuare de autorizație. În aceste situații, proprietarii trebuie să depună o cerere la primărie și să prezinte documentația necesară, dar și dovada că terenul este încadrat ca zonă agricolă.

Ajutoare financiare pentru legumicultori

Inițiatorii acestui proiect precizează că statul pregătește și un pachet important de sprijin financiar pentru agricultori. Aproximativ 350 de milioane de lei vor fi alocați producătorilor care cultivă legume în sere și solarii, printr-o schemă de ajutor de minimis valabilă în perioada 2025–2027.

Cele mai noi