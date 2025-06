Doina Melinte: „Internatul și școala în care stăteam noi erau într-o fostă pușcărie din Bistrița” + „A fost un chin”

Doina Melinte (68 de ani) a fost invitată în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Regina atletismului din anii ’80 a expus o parte din trăirile sale din timpul copilăriei, precum locuitul într-un internat din Bistrița. Despre internat și școală, fosta sportivă mărturisește că se aflau în incinta unei foste închisori din Bistrița. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 14 iunie 2025. Vezi AICI podcastul.

„Să știți că internatul și școala în care stăteam noi era Liceul Economic Cooperatist. Erau 4 licee în țară. Eram două clase și în clasa mea eram din județul Bacău, Suceava, Maramureș și Cluj. Și, într-adevăr, clădirea, internatul și școala erau într-o fostă pușcărie din Bistrița.

Se dădea numai mâncare de oaie, nu era agreata mea. I-am dat telefon tatălui să vină să mă ia că nu m-au trimis la școală, m-au trimis la pușcărie. Și mămica, săraca, îmi trimitea colet în fiecare săptămână. După aceea, cei de la cantină, văzând că nu servesc, am început și sportul și diriginta mea ținea foarte mult la mine, aveau grijă să-mi dea altceva de mâncare”, a povestit Doina Melinte.

Doina Melinte: „A fost un chin”

„Eu mergeam la antrenament și când veneam, fetele se relaxau. Eu trebuia să încep să învăț pentru a doua zi. A fost un chin, dar am trecut ok. Mergeam la antrenament îmbrăcată în uniformă. Nu aveam voie… Cu bilet de voie de la director. Că directorul care era atunci, domnul Drăgan, a spus directorului școlii sportive că «eu pe asta nu vreau să o fac profesoară de educație fizică, vreau s-o fac economistă». Iar mie nu-mi plăcea economia, nu-mi plăcea contabilitatea”, își amintește Doina Melinte.

„Și mama voia să vă facă economistă”, a precizat Adrian Artene.

„Mămica mea îmi spunea, când eram studentă: «câți bani să-ți dau ca să nu mai muncești atât, că o să îmbătrânești, că o să te ridezi». Până la urmă, tot îi ziceam mămicii că «mai fac un sezon și mă las» și după aceea și-a dat seama că nu are cu cine vorbi”, a mai spus Doina Melinte.

