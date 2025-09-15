Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre primele experiențe cu lumea teatrului: „La primele repetiții nu am înțeles NIMIC”

Bianca Dogaru
15 sept. 2025, 15:13, Altceva Podcast
Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit la podcastul „Altceva cu Adrian Artene” despre primele experiențe care i-au modelat cariera pe scenă, rememorând cum o înfrângere aparentă s-a transformat într-o lecție esențială de teatru și ambiție. Urmăriți aici podcastul integral.

„Eram anul întâi și la primele repetiții nu am înțeles nimic. Soluția regizorului a fost să taie rolul pe care îl aveam, pentru că era un personaj secundar. Și atunci m-am ambiționat. Am rămas doar cu partea unui pandur, un rol mic, dar prezent pe scenă tot spectacolul. Și atunci mi-am spus: dacă n-am reușit să joc bețivul, atunci o să-l încorporez în pandur”, a povestit Demeter.

Acesta a explicat cum, dintr-ul rol periferic, a reușit să atragă toată atenția publicului:

„La un moment dat, toată sala se uita la mine, nu la cei care jucau în prim-plan. Cam astea sunt amintirile din acele prime întâlniri cu publicul. Una este să vezi lumina reflectoarelor și alta este să simți vibrația publicului,” a mai adăugat ministrul.

