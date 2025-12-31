Prima pagină » Știri externe » Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”

31 dec. 2025, 18:14
Corespondentul principal al ziarului The Guardian pentru China, Amy Hawkins , a scris următoarele despre discursul lui Xi Jinping de la Beijing, în care acesta a promis că va reunifica China și Taiwanul.

Vorbind la o zi după încheierea intenselor exerciții militare chineze din jurul Taiwanului, Xi a declarat: „Reunificarea patriei noastre, o tendință a vremurilor, este de neoprit”.

Liderul chinez a ordonat Armatei Populare de Eliberare să se pregătească pentru operațiune militară până în anul 2027.

„An după an, viața deschide un nou capitol. Anul 2025 a marcat finalizarea Planului Cincinal pentru dezvoltarea economică și socială. În ciuda provocărilor, am reușit să ne atingem obiectivele Planului și să facem progrese solide pe calea modernizării Chinei. Am aniversat 80 de ani de la victoria Poporului Chinez împotriva agresiunii japoneze  în Războiul Mondial Anti-Fascist și am stabilit Ziua Recuperării Taiwanului. Gloria victoriei noastre va străluci pe paginile cărților de istorie. Asta inspiră fii și fiicele patriei chineze care vor memora momentele, vor onora eroii căzuți, vor celebra pacea și vor crea un viitor mai bun. Vom propulsa dezvoltarea de calitate înaltă prin inovare. Am integrat știința și tehnologia în industrii. Multe modele AI au ajuns în vârful clasamentului. Sonda Tianwen-2 a pornit într-o călătorie spre stele. Primul portavion al Chinei cu propulsie electromagnetică a fost oficial inaugurat. Roboții umanoizi știu mișcări de kung fu, iar dronele fac spectacole cu lumini. Francizele culturale precum Wukong și Nezha au devenit hit-uri globale”.

Xi Jinping amenință că va folosi forța dacă va fi necesar

Republica Populară Chineză revendică Taiwanul, o insulă autonomă controlată de Republica Chineză din 1949, ca parte a teritoriului său și a promis de mult timp că îl va anexa. Xi Jinping a amenințat că va folosi forța militară dacă va fi necesar.

Discursul de Anul Nou al lui Xi a lăudat, de asemenea, progresul Chinei în dezvoltarea high-tech din acest an, menționând roboții kung-fu și sonda spațială Tianwen-2, o misiune de explorare a cometelor lansată în luna mai.

De asemenea, el a semnalat succesul global al exporturilor culturale chineze, cum ar fi jocul video „Black Myth: Wukong” lansat la finalul anului 2024 și filmul de animație Ne Zha 2 care a făcut cele mai mari încasări globale (2.215,690,000 dolari). Jocul video, dezvoltat de compania chinezească Game Science și inspirat după povestea regelui-maimuță Sun Wukong, a fost vândut în 25 de milioane de copii în prima parte a anului 2025.

Cele mai noi