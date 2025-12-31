Prima pagină » Actualitate » A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene

A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene

31 dec. 2025, 17:32, Actualitate
A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene

Horia Zilieru, poet și filolog român, a murit în ultima zi a anului 2025. Lasă în urmă o moștenire culturală vastă.

„HORIA ZILIERU, un Prieten drag, a plecat să scrie și să recite atât de frumos, cum numai el o știa, în Împărăția Cerurilor alături de îngeri! Drum lin, OM drag”, a transmis Rodica Rodean, apropiată a poetului.

Cine a fost poetul Horia Zilieru

Născut pe 21 mai 1933, Horia Zilieru (pseudonimul la Gheorghe Iancu) a fost un poet prolific, dedicat artei și culturii, cu o carieră literară ce se întinde pe mai bine de patru decenii. Printre volumele sale publicate se numără „Florile cornului tânăr” (1961), „Orfeu îndrăgostit” (1966), „Iarna erotică” (1969), „Umbra paradisului” (1970), „Astralia. Poeme de dragoste” (1976), „Melancolie de vulcan” (2001) și multe altele, acoperind teme de dragoste, elegii și reflecții asupra condiției umane. Opera sa a fost recunoscută atât pe plan național, cât și internațional, fiind distinsă cu premii importante, precum Premiul Mihai Eminescu al Academiei Române (1980), Premiul Internațional de Poezie Nichita Stănescu (1994) sau Premiul de Poezie George Bacovia (1994).

A fost decorat cu Medalia Muncii

Pe lângă recunoașterea literară, Horia Zilieru a fost decorat cu Medalia Muncii (1965) și Ordinul „Meritul Cultural” în mai multe grade, inclusiv clasa de Comandor pentru literatură, evidențiind contribuția sa excepțională la dezvoltarea culturii românești. De-a lungul carierei, poetul a fost și premiat de Asociația Scriitorilor din Iași, Primăria Iași sau Fundația România Mare, consolidându-și statutul de pilon al literaturii ieșene.

Horia Zilieru rămâne în amintirea cititorilor și a colegilor de breaslă ca un om pasionat de cuvânt, un mentor și un spirit artistic care a reușit să îmbine sensibilitatea poetică cu o viziune profundă asupra lumii. Moartea sa marchează pierderea unei figuri emblematice, a cărei operă va continua să inspire generații întregi.

Sursa foto: bzi.ro

