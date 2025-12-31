Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”

Potrivit scrierilor religioase, cimitirul ar trebui să fie un loc cu verdeaţă unde nu există nici întristare, dar nici suspin şi, în plus, ceva mai multă linişte ca printre cei vii. Numai că în Cimitirul Eternitatea din Drăgăşani este un du-te-vino printre morminte, cum rar poţi vedea în alte locuri.

După ce l-a relocat cu biroul pe viceprimarul localităţii, Ştefan Nedelcu, în Cimitirul Eternitatea, a venit timpul ca primarul din Drăgăşani, Costinel Stoica, să revină în incinta locului de veci pentru a face rost de brad pentru oraş.

Aşa că, a trimis o echipă care a tăiat un brad de pe un mormânt, plantat de familia defunctului în urmă cu 25 de ani. Nora celui decedat, Cristina Dumitraşcu, a semnalat acest lucru pe facebook, iar fiul defunctului a transmis o petiţie către primărie pentru lămuriri.

Răspunsul primit din partea administraţiei locale este cel puţin bizar, având în vedere că motivul invocat pentru tăierea copacului este că „era uscat şi reprezenta un pericol pentru celalalte morminte”, însă nu şi pentru copiii care ar fi venit să-l admire împodobit în centrul oraşului.

“Având în vedere cele stipulate în spațiul media și pe rețelele de socializare, doresc să fac următoarele precizări: Bradul din incinta cimitirului Eternitatea, despre care se face referire în acest caz, a fost tăiat pentru că era uscat și reprezenta un pericol pentru celalalte morminte. A fost tăiat la solicitarea Administratorului cimitirului fiind marcat de cei de la Ocolul Silvic. Bradul din centrul orasului, montat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă este recuperat din incinta serei de flori, la solicitarea DADPP-ului”, a transmis Primăria Drăgăşani.

În urma solicitării de lămuriri cu privire la acest episod, transmisă de fiul defunctului, Mihai Alexandru Dumitraşcu, de Crăciun, a primit şi un răspuns, de Anul Nou, scris chiar de primarul Costinel Stoica pe pagina sa de facebook.

„COMUNICAT: În urma cercetării efectuate în urma petițiilor depuse de domnul Dumitrașcu Mihai Alexandru, a rezultat faptul că, dintr- o gravă eroare de comunicare, a fost tăiat un brad plantat pe mormântul familiei sale şi pus in centrul orașului Drăgăşani, pentru târgul de Crăciun! Pe această cale, prezentăm scuze public familiei Dumitrașcu pentru faptul generat! Vă asiguram că vom depune eforturi substanțiale în continuare pentru transparenţa decizională şi pentru binele locuitorilor orașului. Cu stimă, Costinel Stoica”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarul liberal din Drăgăşani l-a trimis pe viceprimarul de la AUR să ţină audienţe în Cimitirul Eternitatea

Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”