Prima pagină » Actualitate » Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”

Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”

Luiza Dobrescu
31 dec. 2025, 17:34, Actualitate
Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească:

Potrivit scrierilor religioase, cimitirul ar trebui să fie un loc cu verdeaţă unde nu există nici întristare, dar nici suspin şi, în plus, ceva mai multă linişte ca printre cei vii. Numai că în Cimitirul Eternitatea din Drăgăşani este un du-te-vino printre morminte, cum rar poţi vedea în alte locuri. 

După ce l-a relocat cu biroul pe viceprimarul localităţii, Ştefan Nedelcu, în Cimitirul Eternitatea, a venit timpul ca primarul din Drăgăşani, Costinel Stoica, să revină în incinta locului de veci pentru a face rost de brad pentru oraş.

Aşa că, a trimis o echipă care a tăiat un brad de pe un mormânt, plantat de familia defunctului în urmă cu 25 de ani. Nora celui decedat, Cristina Dumitraşcu, a semnalat acest lucru pe facebook, iar fiul defunctului a transmis o petiţie către primărie pentru lămuriri.

Răspunsul primit din partea administraţiei locale este cel puţin bizar, având în vedere că motivul invocat pentru tăierea copacului este că „era uscat şi reprezenta un pericol pentru celalalte morminte”, însă nu şi pentru copiii care ar fi venit să-l admire împodobit în centrul oraşului.

“Având în vedere cele stipulate în spațiul media și pe rețelele de socializare, doresc să fac următoarele precizări: Bradul din incinta cimitirului Eternitatea, despre care se face referire în acest caz, a fost tăiat pentru că era uscat și reprezenta un pericol pentru celalalte morminte. A fost tăiat la solicitarea Administratorului cimitirului fiind marcat de cei de la Ocolul Silvic. Bradul din centrul orasului, montat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă este recuperat din incinta serei de flori, la solicitarea DADPP-ului”, a transmis Primăria Drăgăşani.

În urma solicitării de lămuriri cu privire la acest episod, transmisă de fiul defunctului, Mihai Alexandru Dumitraşcu, de Crăciun, a primit şi un răspuns, de Anul Nou, scris chiar de primarul Costinel Stoica pe pagina sa de facebook.

„COMUNICAT:

În urma cercetării efectuate în urma petițiilor depuse de domnul Dumitrașcu Mihai Alexandru, a rezultat faptul că, dintr- o gravă eroare de comunicare, a fost tăiat un brad plantat pe mormântul familiei sale şi pus in centrul orașului Drăgăşani, pentru târgul de Crăciun! Pe această cale, prezentăm scuze public familiei Dumitrașcu pentru faptul generat!

Vă asiguram că vom depune eforturi substanțiale în continuare pentru transparenţa decizională şi pentru binele locuitorilor orașului.

Cu stimă,

Costinel Stoica”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarul liberal din Drăgăşani l-a trimis pe viceprimarul de la AUR să ţină audienţe în Cimitirul Eternitatea

Deputaţii AUR l-au vizitat pe vicele din Drăgăşani, mazilit de şef în Cimitirul Eternitatea: „Aşa cum conduce Bolojan, i-a învăţat şi pe primarii PNL”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român
18:33
Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român
ULTIMA ZI DIN 2025 De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu
18:00
De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu
DECES Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”
17:36
Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”
DECES A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene
17:32
A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene
NEWS ALERT Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale”
17:25
Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale”
UPDATE Primarul din Ciorani a fost eliberat din funcţie de prefect. Edilul a fost condamnat la închisoare pentru fraudarea alegerilor locale din 2020
16:48
Primarul din Ciorani a fost eliberat din funcţie de prefect. Edilul a fost condamnat la închisoare pentru fraudarea alegerilor locale din 2020
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Inteligența Artificială supraestimează inteligența oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii?
SPORT Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore
18:21
Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore
SPORT Gigi Becali ANUNȚĂ: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”
18:18
Gigi Becali ANUNȚĂ: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”
MESAJ Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”
18:14
Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”
SPORT Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”
18:04
Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”
FLASH NEWS Panică în Austria. O avalanșă dezastruoasă a îngropat pasionații de sporturi de iarnă în Kitzbühel, în ajunul Anului Nou
16:53
Panică în Austria. O avalanșă dezastruoasă a îngropat pasionații de sporturi de iarnă în Kitzbühel, în ajunul Anului Nou
VIDEO Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au intervenit
16:17
Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au intervenit

Cele mai noi