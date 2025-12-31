Prima pagină » Actualitate » Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale”

Luiza Dobrescu
31 dec. 2025, 17:25, Actualitate
Nicuşor Dan îşi ia rămas bun de la anul 2025, alături de agenda sa, printr-un mesaj postat miercuri pe pagina de facebook, Preşedintele le transmite câte ceva şi românilor şi anume că „reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român.”

Nicuşor Dan îşi începe urarea amintind de câteva aspecte generale pe care toti românii le cunosc  şi sfârșește printr-o tautologie, o greșeală de limbă prin care repetă inutil aceeași idee: „aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate”

„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă.

Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate.

Dar 2025 a fost, în același timp, un an al rezistenței și al maturității civice. Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și în angajamentele europene și euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că știe să se mobilizeze, să fie solidară și responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare.

Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român.

România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii.

Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică.

Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes.

Vă doresc tuturor sănătate, liniște și puterea de a privi cu speranță spre viitor.

La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla!”, a scris Nicuşor Dan pe facebook.

