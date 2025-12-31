Prima pagină » Social » Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”

Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”

Oana Zvobodă
31 dec. 2025, 17:36, Social
Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:
Galerie Foto 4
Sursă foto: Facebook/Elena Lasconi

Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Acesta a suferit recent un accident vascular cerebral și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic.

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant.

„Alin, dragul nostru prieten s-a dus la îngeri. Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri… Îmi lipsești Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine… Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi!

În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți!

Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Mesajul Elenei Lasconi

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Elena Lasconi, previziune sumbra pentru Nicușor Dan: „E posibil să nu-și termine mandatul”

Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta

Recomandarea video

Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Inteligența Artificială supraestimează inteligența oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii?
EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român
18:33
Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român
SPORT Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore
18:21
Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore
SPORT Gigi Becali ANUNȚĂ: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”
18:18
Gigi Becali ANUNȚĂ: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”
MESAJ Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”
18:14
Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”
SPORT Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”
18:04
Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”
INEDIT Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”
17:34
Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”

Cele mai noi