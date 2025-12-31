Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”

Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Acesta a suferit recent un accident vascular cerebral și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic.

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant.

„Alin, dragul nostru prieten s-a dus la îngeri. Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri… Îmi lipsești Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine… Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi!

În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți!

Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

