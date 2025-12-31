Gigi Becali crede că FCSB va câștiga în 2026 campionatul, Cupa și Europa League.

Pentru FCSB urmează în Europa League meciurile cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și Fenerbahce (29 ianuarie) și are șanse de calificare, după ce a învins Feyenoord, 4-3.

În competiția europeană, FCSB a mai avut rezultatele: 1-0 cu Go Ahead Eagles, 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna, 1-3 cu FC Basel și 0-1 cu Steaua Roșie.

Gigi Becali: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”

În Superliga, echipa roș-albastră e pe locul nouă, 31 de puncte, la două de play-off. După startul slab de sezon, Pintilii și Charalambous au vrut să demisioneze, dar conducerea clubului nu a fost de acord.

„(n.red. – Ce urmează anul viitor?) Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci. O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League!

Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor.

Eu așa m-am gândit toată viața mea. Dumnezeu le va face pe toate! Abia așteaptă dușmanii să sară în capul meu, spun mereu că Becali a stricat tot, iar Dumnezeu îi mai lasă din când în când. Domnul spune atunci ‘Becali este al meu și el îmi slujește mie, stăpânul e stăpân, așa am lăsat eu’”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.