De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu

Te-ai gândit vreodată de ce este bine să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion? Este vorba despre o superstiție transmisă de la o generație la alta, îndeosebi în zonele rurale ale țării. Nu toată lumea o cunoaște sau respectă, însă se spune că ar atrage pozitivitate și noroc în viața unei persoane.

Pentru a marca începutul unui nou an bogat, prosper, dar și cu multe aspecte pozitive, există persoane care aleg să respecte anumite superstiții și tradiții. Una dintre ele reprezintă aruncarea unei monede în apă, în noaptea de Revelion. Este o superstiție transmisă din bătrâni care încă mai este practicată în anumite zone ale României.

În momentul în care are loc petrecerea cu cei dragi, în ziua în care se ciocnesc paharele pentru a marca trecerea în Noul An, superstiția arată că ar fi de bun augur să arunci o monedă în apă (de exemplu, în râuri sau chiar în fântână). Se spune că persoanele care fac acest lucru vor avea parte de prosperitate financiară în anul care urmează. Deși superstiția ar putea avea rădăcini în ritualuri ancestrale, este considerată una aducătoare de noroc și împliniri.

Superstiții cu monede

De altfel, superstiții legate de monede există și în alte state ale lumii, precum și în alte perioad istorice.

Fontana di Trevi, fondată în anul 19 d.H., de la Roma – peste 1 milion de euro sunt aruncaţi anual de turişti în fântână. Din anul 2007, acești bani sunt utilizați în scop umanitar.

În Bolivia se spune că se introduc monede în prăjituri, iar persoanele care le găsesc vor fi norocoase în anul următor.

În unele state, găsirea unei monede în timpul unei furtuni reprezintă un semn norocos. Pe timpuri, se spunea că banii ar fi provenit din Rai și că ar fi fost precum niște amulete.

În Evul Mediu, înghițirea unei monede pe care era gravat fie un crucifix, fie figura Fecioarei Maria reprezenta un „leac” pentru boli sau o protecție împotriva blestemelor.

Alte superstiții din România, de Revelion

Purtarea unor haine noi și, implicit, a unui articol vestimentar de culoare roșie. Se spune că în acest mod poți atrage o schimbare pozitivă în viața ta.

Mâncatul celor 12 boabe de struguri (câte unul pentru fiecare lună din an), fiind vorba despre un rol simbolic. Consumul de struguri în noaptea de Revelion este asociat cu norocul și prosperitatea.

Se spune că la miezul nopții este bine să îți pui o dorință.

În România, precum și în alte state din Occident, se spune că este bine să te săruți la miezul nopții, pentru un an armonios și plin de iubire.

Se spune că în noaptea Anului Nou este de bun augur ca prima persoană care trece pragul locuinței să fie de sex masculin.

Tot la miezul nopții, se spune că este bine să ai bani în buzunar.

