Prima pagină » Actualitate » De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu

De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu

31 dec. 2025, 18:00, Actualitate
De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu
Galerie Foto 5
De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion

Te-ai gândit vreodată de ce este bine să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion? Este vorba despre o superstiție transmisă de la o generație la alta, îndeosebi în zonele rurale ale țării. Nu toată lumea o cunoaște sau respectă, însă se spune că ar atrage pozitivitate și noroc în viața unei persoane.

Pentru a marca începutul unui nou an bogat, prosper, dar și cu multe aspecte pozitive, există persoane care aleg să respecte anumite superstiții și tradiții. Una dintre ele reprezintă aruncarea unei monede în apă, în noaptea de Revelion. Este o superstiție transmisă din bătrâni care încă mai este practicată în anumite zone ale României.

În momentul în care are loc petrecerea cu cei dragi, în ziua în care se ciocnesc paharele pentru a marca trecerea în Noul An, superstiția arată că ar fi de bun augur să arunci o monedă în apă (de exemplu, în râuri sau chiar în fântână). Se spune că persoanele care fac acest lucru vor avea parte de prosperitate financiară în anul care urmează. Deși superstiția ar putea avea rădăcini în ritualuri ancestrale, este considerată una aducătoare de noroc și împliniri.

De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion. Superstiția din bătrâni despre care puțini știu

De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion

Superstiții cu monede

De altfel, superstiții legate de monede există și în alte state ale lumii, precum și în alte perioad istorice.

  • Fontana di Trevi, fondată în anul 19 d.H., de la Roma – peste 1 milion de euro sunt aruncaţi anual de turişti în fântână. Din anul 2007, acești bani sunt utilizați în scop umanitar.
  • În Bolivia se spune că se introduc monede în prăjituri, iar persoanele care le găsesc vor fi norocoase în anul următor.
  • În unele state, găsirea unei monede în timpul unei furtuni reprezintă un semn norocos. Pe timpuri, se spunea că banii ar fi provenit din Rai și că ar fi fost precum niște amulete.
  • În Evul Mediu, înghițirea unei monede pe care era gravat fie un crucifix, fie figura Fecioarei Maria reprezenta un „leac” pentru boli sau o protecție împotriva blestemelor.
De ce să arunci o monedă în apă, în noaptea de Revelion

Focuri de artificii în București

Alte superstiții din România, de Revelion

  • Purtarea unor haine noi și, implicit, a unui articol vestimentar de culoare roșie. Se spune că în acest mod poți atrage o schimbare pozitivă în viața ta.
  • Mâncatul celor 12 boabe de struguri (câte unul pentru fiecare lună din an), fiind vorba despre un rol simbolic. Consumul de struguri în noaptea de Revelion este asociat cu norocul și prosperitatea.
  • Se spune că la miezul nopții este bine să îți pui o dorință.
  • În România, precum și în alte state din Occident, se spune că este bine să te săruți la miezul nopții, pentru un an armonios și plin de iubire.
  • Se spune că în noaptea Anului Nou este de bun augur ca prima persoană care trece pragul locuinței să fie de sex masculin.
  • Tot la miezul nopții, se spune că este bine să ai bani în buzunar.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato; Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român
18:33
Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare. PSR se recomandă ca fiind continuatorul Partidului Comunist Român
DECES Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”
17:36
Viceprimarul municipiului Câmpulung, Alin Adrian Vlădău, a murit. Elena Lasconi:”Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni”
INEDIT Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”
17:34
Edilul din Drăgăşani spune că a tăiat din greşeală un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească: „Reprezenta un pericol pentru celelalte morminte”
DECES A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene
17:32
A murit poetul Horia Zilieru, figură marcantă a culturii ieșene
NEWS ALERT Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale”
17:25
Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale”
UPDATE Primarul din Ciorani a fost eliberat din funcţie de prefect. Edilul a fost condamnat la închisoare pentru fraudarea alegerilor locale din 2020
16:48
Primarul din Ciorani a fost eliberat din funcţie de prefect. Edilul a fost condamnat la închisoare pentru fraudarea alegerilor locale din 2020
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Inteligența Artificială supraestimează inteligența oamenilor. Ce au descoperit cercetătorii?
SPORT Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore
18:21
Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore
SPORT Gigi Becali ANUNȚĂ: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”
18:18
Gigi Becali ANUNȚĂ: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”
MESAJ Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”
18:14
Xi Jinping promite reunificarea Taiwanului cu China. În discursul său de Anul Nou a lăudat filmul „Ne Zha 2” și jocul „Black Myth: Wukong”
SPORT Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”
18:04
Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”
FLASH NEWS Panică în Austria. O avalanșă dezastruoasă a îngropat pasionații de sporturi de iarnă în Kitzbühel, în ajunul Anului Nou
16:53
Panică în Austria. O avalanșă dezastruoasă a îngropat pasionații de sporturi de iarnă în Kitzbühel, în ajunul Anului Nou
VIDEO Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au intervenit
16:17
Un bărbat vindea materiale pirotehnice dintr-o geantă de livrare, lângă un centru comercial din București. Jandarmii au intervenit

Cele mai noi