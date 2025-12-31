Prima pagină » Sport » Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”

31 dec. 2025, 18:04, Sport
Răzvan Patriche, fostul căpitan al lui Dinamo, va pleca alături de elevii lui Zeljko Kopic în catonamentul din Antalya și urmează a deveni omul de legătură dintre prima și a doua echipă a roș-albilor.

Patriche, 39 de ani, a jucat trei sezoane şi jumătate la Dinamo și s-a retras în vară.

A mai jucat la Sportul Studenţesc (2004-2013), ASA Târgu Mureş (2013-ianuarie 2014), Universitatea Craiova (2014), CS Afumaţi (2016-2018) și Academica Clinceni (2015-2016 şi 2018-ianuarie 2022).

„Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic, pentru că am făcut o analiză şi am simţit că n-a stat cât a trebuit, adică conexiunea asta dintre prima echipă şi a doua echipă nu a fost. Suntem la început şi trebuie să descoperim şi noi. Au fost moment când copiii de la prima echipă puteau să facă mai mult, să joace, dar nu s-a legat foarte bine şi atunci fără să ştiu asta… Oricum îl rugasem pe Răzvan să stea două, trei zile la prima echipă, două, trei zile în partea cealaltă şi pare că am avut aceleaşi energii fără să discutăm. Şi Kopic îl doreşte mai aproape de prima echipă, drept pentru care va pleca alături de noi în cantonament să-i stabilim rolul şi să vedem cum ne va ajuta, să fie liantul ăsta. Îi ştie şi pe ăia mici.

(n.r. – Răzvan Patriche rămâne la echipa a doua?) Nu ştiu dacă rămâne, dar cu siguranţă va fi la prima echipă prezent. Probabil (n.r. – va fi adus altcineva la echipa a doua), da. Patriche să poată să urce, să răspundă de tranziţia asta.

E la fel de liniştit (n.r. – după retragere), dar cumva a fost forţat (n.r. – să devină lider la Dinamo). Până să treacă prin experienţa Dinamo nu s-a detaşat ca un lider, dar a fost forţat de Dinamo şi a acceptat această provocare şi de asta cred că suporterii şi clubul îi sunt recunoscători, că a rămas acolo din momentul retrogradării şi s-a adaptat la noua condiţie. Doreşte mult să antreneze, să cunoască, să câştige şi e de admirat”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, la Prima Sport.

