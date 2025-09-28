Ovidiu Dragoș: Ritualul prin care le ”vorbim” îngerilor

„El nu-l mai laudă pe păzitorii pentru gărgăunii pe care îi are în cap”, a spus Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor.

„Eu nu stau de vorbă cu ei. Câteodată ridic vocea, nu sunt isteric. Vocea tare are capacitatea de a da la o parte entități”, a spus parapsihologul la podcastul „AlTCEVA cu Adrian Artene”.

„Am ajuns la secția de psihiatrie când s-au interzis electroșocurile. Zbor deasupra unui cuib de cuci. Aveam o grămadă de filme de spionaj în cap. Vorbesc cu pacienții. Îi trimit la terapia de grup ca să ai un dialog”.

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai„ ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care îți antrenează mintea și îți hrănește sufletului.

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.