Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Ovidiu Dragoș: Ritualul prin care le ”vorbim” îngerilor

Ovidiu Dragoș: Ritualul prin care le ”vorbim” îngerilor

28 sept. 2025, 19:13, Altceva Podcast
Ovidiu Dragoș: Ritualul prin care le ”vorbim” îngerilor
Ovidiu Dragoș Argesanu

„El nu-l mai laudă pe păzitorii pentru gărgăunii pe care îi are în cap”, a spus Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor.

„Eu nu stau de vorbă cu ei. Câteodată ridic vocea, nu sunt isteric. Vocea tare are capacitatea de a da la o parte entități”, a spus parapsihologul la podcastul „AlTCEVA cu Adrian Artene”.

„Am ajuns la secția de psihiatrie când s-au interzis electroșocurile. Zbor deasupra unui cuib de cuci. Aveam o grămadă de filme de spionaj în cap. Vorbesc cu pacienții. Îi trimit la terapia de grup ca să ai un dialog”.

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai„ ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care îți antrenează mintea și îți hrănește sufletului.  

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Citește și

PODCAST ALTCEVA Ovidiu Dragoș: Universul material este ochi pentru ochi
18:47
Ovidiu Dragoș: Universul material este ochi pentru ochi
PODCAST ALTCEVA Parapsihologul și terapeutul Ovidiu Dragoș Argeșanu vorbește despre puterea POSTULUI: „Sufletul se încarcă cu lumină de la Soare”
17:45
Parapsihologul și terapeutul Ovidiu Dragoș Argeșanu vorbește despre puterea POSTULUI: „Sufletul se încarcă cu lumină de la Soare”
PODCAST ALTCEVA Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și terapeut, despre „DIETA” prin care ne creștem sufletul: „Slavă Domnului, există!”
16:56
Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog și terapeut, despre „DIETA” prin care ne creștem sufletul: „Slavă Domnului, există!”
VIDEO Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”
14:56
Ovidiu Dragoș Argeșanu: „Să fii un bun PSIHOLOG nu înseamnă să faci școala neapărat, ci să fii atent la oameni”
VIDEO Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo
14:24
Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo
EMISIUNI ALTCEVA cu Adrian Artene revine sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special!
13:13, 26 Sep 2025
ALTCEVA cu Adrian Artene revine sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special!
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Capital.ro
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a fost furată
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Românii vor fi cei care îi vor spune monarhului lor ce simpatii trebuie să aibă”