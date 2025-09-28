Ovidiu Dragoș: Universul material este ochi pentru ochi

„Universul material este ochi pentru ochi”, a afirmat parapsihologul Ovidiu Dragoș în exclusivitate pentru emisiunea „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Adrian Artene: „Cum comunicăm cu îngerii? Sunt nouă cete de îngeri, avem un conducător, Arhanghelul Mihail? Putem să avem acces la orice nivel sau doar la îngerul care ne-a fost lăsat nouă?”

Ovidiu Dragoș: La un moment dat, am început să vorbesc despre existența unor alte universuri și altor zei. Și m-am trezit cu Dionisie Aeropagitul. A trăit într-o vale în care abia curge apă. Și vine și zice „de ce îi vezi tu pe oameni că cred în mai mulți zei când nu există decât un Dumnezeu?” DE CE? Eu la cabinet mă întâlnesc cu spirite din alte universuri. Se spune că Universul nostru are 13 miliarde de ani. Dacă vine la mine un principiu feminin care are 18 sau un înger care are 19, înseamnă că ceva nu se potrivește și găsești că e alt Univers și a venit aici să învețe. Principiul Hermes Trismegistus cuprinde cuprinsul. O parte rămâne. Principiul feminin al Universului, Maica Universului nostru – întunericul e maica. Dumnezeu e lumina de dincolo. E un film în Star Trek când ajunge echipajul la capătul universului și Căpitanul Picard își reîntâlnește soția moartă”.

