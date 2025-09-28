Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Parapsihologul și terapeutul Ovidiu Dragoș Argeșanu vorbește despre puterea POSTULUI: „Sufletul se încarcă cu lumină de la Soare”

28 sept. 2025, 17:45, Altceva Podcast
Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor, a fost invitatul lui Adrian Artene în cel mai recent episod al podcastului ALTCEVA, difuzat sâmbătă, 27 septembrie.

Cunoscut pentru abordările sale unice asupra vieții spirituale și pentru modul în care reușește să explice concepte aparent abstracte, făcându-le accesibile publicului larg, acesta a explorat diverse teme care ne preocupă pe toți, dar pe care rareori avem curajul să le discutăm în profunzime: ce este sufletul, ce rol au îngerii păzitori în viața noastră și cum putem înțelege mai bine legătura dintre lumea materială și cea spirituală.

La un moment dat, el a vorbit și despre puterea postului, dar și a rugăciunii, pentru suflet…

„Rămânem în zona sufletului și aș vrea să vorbim despre post, rugăciune pelerinaje, lumânări. Spuneați că, pentru a curăța sufletul, trebuie să «plătești» mult mai mult și asta înseamnă a te confrunta cu postul, cu rugăciunea, cu pelerinajele”, a început dialogul Adrian Artene.

„În primul rând, haideți să vă spun ceva: acest suflet care-ți este dat poate se fie murdărit, poate să fie pierdut, poate să fie furat, luat – magie – etc. Poate să fie luat din cauza carmei personale. Deci noi putem să pierdem din suflet. Și, atunci, cum se curăță sufletul? Rugăciune, post, lumânări aprinse. De ce? În timpul rugăciunii, sufletul începe să lumineze. E ca un LED, care începe să sclipească, să se aprindă. Când am mai aprins și lumânări și mai faci și diverse… și mai e rugăciunea de grup. Eu am făcut tot felul de ieșiri în grup. Eu sunt un solitar, dar după aia mi-am dat seama că oamenii au nevoie de un îndrumător pe o perioadă de timp cât își au ei zborul. Și atunci am început să fac diverse ieșiri din astea cu oamenii (…) pentru că rugăciunea de grup e mult mai puternică decât rugăciunea simplă. Suprimarea energiei negative și a informațiilor negative în grup e mult mai puternică decât când ești singur (…) În timpul postului… să știți că sufletul se încarcă cu lumină de la soare. (…) Postul pustnicilor, care e de la răsăritul la apusul soarelui este momentul în care sufletul… imaginați-vă porțiuni de suflet care se încarcă cu lumina de la soare. Cei care postesc au sufletul mult mai luminos decât ceilalți”, a explicat Ovidiu Dragoș Argeșanu, în cadrul podcastului ALTCEVA.

VEZI AICI EPISODUL INTEGRAL:

Acest episod promite să fie o incursiune captivantă în universul nevăzut, un schimb de idei ce depășește granițele cotidianului și ridică întrebări fundamentale: Cine suntem dincolo de corpul fizic? Cum ne influențează ghizii spirituali? Și mai ales, cum putem trăi în armonie cu aceste dimensiuni subtile?

Prin exemple concrete, experiențe personale și explicații clare, Ovidiu Dragoș Argeșanu deschide o perspectivă diferită asupra existenței, invitând ascultătorii să privească dincolo de ceea ce se vede și să descopere resursele interioare care ne pot ghida spre echilibru și vindecare.

Nu ratați această conversație memorabilă! Dacă v-ați întrebat vreodată despre suflet, despre îngerii păzitori sau despre conexiunile invizibile care ne modelează viața, acest episod vă va oferi răspunsuri, dar și noi întrebări care vă vor provoca să reflectați.

👉 Abonați-vă pe canalul de Youtube și urmăriți podcastul ALTCEVA pentru a nu pierde acest episod și pentru a explora, alături de Adrian Artene, universul fascinant al spiritualității și cunoașterii de sine.

