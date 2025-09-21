Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale”

Profesorul Horațiu Moldovan a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Printre altele, a discutat despre momentul când sunt prelevate organele pentru transplant. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 20 septembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

„Afirmați dumneavoastră că un om poate trăi fără inimă. Deși, percepția este, la nivel popular, că inima este egal viață”, a spus Adrian Artene.

Inima se poate preleva de la donatorii aflați în moarte cerebrală

Profesorul Horațiu Moldovan a explicat în ce situații au loc prelevările de organe.

„Asupra conceptului de moarte și relația cu operația de transplant, dacă e posibil, aș face o detaliere. Sigur că inima se prelevează de la donatori aflați în moarte cerebrală. Leziunea ireversibilă a creierului definește moartea individului, pierderea dimensiunii lui umane. Atunci, celelalte organe sunt încă funcționale și pot fi prelevate pentru a realiza donarea de organe. Asta este conceptul care stă la baza activității de transplant, astăzi. În special, al transplantului cardiac”, a menționat profesorul Horațiu Moldovan.

„Există și concepte mai moderne în care inima poate fi preluată chiar într-o situație în care ea nu funcționează și să fie resuscitată. E un domeniu nou care este în curs de evaluare. Despre cum se definește moartea, sigur, în mentalul colectiv, în percepția noatră, a tuturor, interpretarea culturală și chiar religioasă a lucrurilor, încetarea activității cardiace este considerată moartea individului. Nu este adevărat”, a continuat profesorul.

O persoană mai trăiește 3 minute fără să-i bată inima

„Cât trăiește o persoană fără să-i mai bată inima?”, a întrebat Adrian Artene.

„Dacă nu se intervine medical asupra ei, 3 minute. Trei minute de viață în care inima nu bate. Aș mai face o precizare, tot așa. Din punct de vedere cultural, în mentalul colectiv, uneori, ultima respirație este considerată simbolul morții. Iată, deci, intrăm într-o zonă de interpretare culturală, poate chiar folclorică, a acestui eveniment important, care este trecerea individului uman din existență în nonexistență.

Nu oprirea activității cardiace definește asta. El mai trăiește 3 minute, dacă este resuscitat. Resuscitarea este o activitate relativ curentă în medicina de astăzi. (…) Cât timp pacientul este resuscitat, nu are activitate cardiacă, dar este viu. Este viu și biologic, este viu și juridic.

În tehnologia modernă, cum este circulația extracorporală, ar permite să circulăm sângele individului folosind o mașină, să funcționeze săptămâni sau chiar luni, timp în care individul uman este viu și inima lui nu funcționează.

El poate fi viu chiar și din punct de vedere al unei percepții subiective. Vorbești cu el, mănâncă și inima lui nu bate. Deci este evident că nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale”, a mai precizat Horațiu Moldovan.

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Autorul recomandă:

Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”