Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”

Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”

21 sept. 2025, 15:47, Altceva Podcast
Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”

Profesorul Horațiu Moldovan a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A explicat, printre altele, că „nu se poate muri de supărare”, însă acest aspect are legătură cu un anumit tip de personalitate. A menționat, de altfel, faptul că există și soluții pentru a „domoli” alerta permanentă în care se află un individ. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 20 septembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

„Se poate muri de supărare?”, a întrebat Adrian Artene.

Profesorul Horațiu Moldovan susține că o persoană „nu poate muri de supărare”

Profesorul Horațiu Moldovan susține că este vorba despre tipul A de personalitate, care este atribuit persoanelor aflate „într-o alertă permanentă”. Există, însă, și câteva așa-zise remedii care să ajute ca aparatul cardiovascular să nu fie atât de solicitat. Președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară a oferit și un exemplu, și anume schimbarea locului de muncă, dacă acesta este solicitant.

„Nu, nu se poate muri de supărare. Dar este vorba despre un anumit tip de personalitate, definit tipul activ, hiperactiv, așa-numitul tip A de personalitate. Nu numai impulsiv, dar și foarte activ, într-o alertă permanentă.

E un anume gen care solicită mai mult aparatul cardiovascular. E greu de controlat tipul de personalitate, ne naștem cu el. Însă, există și aici remedii din zona psihologilor care pot să domolească, mergând până la a schimba condițiile de viață. De exemplu, serviciul. Dacă e foarte stresant, poți să îți schimbi locul de muncă și să intri într-o zonă mai relaxantă. Și alte lucruri se pot schimba, dacă vrei să te relaxezi”, a precizat profesorul Horațiu Moldovan.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene

Conținutul ALTCEVA cu Adrian Artene poate fi urmărit și pe conturile de FacebookInstagramTik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Autorul recomandă:

Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”

„Durerea care anunță moartea”: Profesorul Horațiu Moldovan explică semnele infarctului miocardic

Citește și

PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”
17:15
Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale”
16:34
Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu oprirea activității cardiace definește încheierea vieții, ci oprirea activității cerebrale”
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, despre XENOTRANSPLANT: „Există o soluție de a utiliza un corp de porc”
15:41
Profesorul Horațiu Moldovan, despre XENOTRANSPLANT: „Există o soluție de a utiliza un corp de porc”
PODCAST ALTCEVA „Durerea care anunță moartea”: Profesorul Horațiu Moldovan explică semnele infarctului miocardic
14:51
„Durerea care anunță moartea”: Profesorul Horațiu Moldovan explică semnele infarctului miocardic
PODCAST ALTCEVA Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
12:59
Profesorul Horațiu Moldovan, despre prima operație pe inimă: „Un pacient tânăr, miner, care suferise un accident în subteran”
PODCAST ALTCEVA Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat”
12:11, 19 Sep 2025
Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat”
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Data la care intră pensiile în România. Seniorii care vor primi banii mai devreme în octombrie
Evz.ro
Un fruct exotic puțin cunoscut în România, cheia în lupta cu cancerul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Deși este în plină expansiune, industria longevității are probleme majore, avertizează experții
VIDEO EXCLUSIV Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”
17:30
Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”
Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan
17:29
Eșec pe linie, până acum, pentru Oana Țoiu, în SUA. Nu a bifat nicio bilaterală importantă. Nu a călcat în Departamentul de Stat, instituție echivalentă cu Ministerul Afacerilor Externe. Niciun orizont clar pentru vizita de “la anul” a președintelui Nicușor Dan
ACTUALITATE Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara
17:21
Cele mai bizare cazări din Europa. Locurile în care turiștii dorm în închisoare sau chiar într-o macara
EXTERNE Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
17:00
Este oficial. Marea Britanie, Canada și Australia au RECUNOSCUT Statul Palestina. Urmează Portugalia. Liniște la Tel Aviv
TENSIUNI Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei
16:42
Discuții la cel mai înalt nivel în cadrul NATO, după ce Rusia a intrat în spațiul aerian al Estoniei
ANCHETĂ Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni
16:22
Sens unic „cu dedicație”? Suspiciuni privind decizia controversată de pe strada Marin Preda din Otopeni
O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ
POLITICĂ O anchetă locală dezvăluie că, în timp ce Bolojan taie banii elevilor și profesorilor, marii evazioniști cu petrol scapă pe la vama din propriul județ
EXTERNE Londra, alături de Varșovia. Avioanele Royal Air Force au survolat în premieră Polonia
Londra, alături de Varșovia. Avioanele Royal Air Force au survolat în premieră Polonia
POLITICĂ SONDAJ CURS. După 3 luni de mandat, Nicușor Dan e prăbușit în ÎNCREDERE. Georgescu și Simion conduc TOPUL. AUR, pe primul loc, dar cu mai puține procente decât în sondajul AVANGARDE
SONDAJ CURS. După 3 luni de mandat, Nicușor Dan e prăbușit în ÎNCREDERE. Georgescu și Simion conduc TOPUL. AUR, pe primul loc, dar cu mai puține procente decât în sondajul AVANGARDE
ADMINISTRAȚIE Drulă constată dezastrul din București, lăsat tocmai de Nicușor Dan, susținătorul lui. În campania din 2020, Nicușor Dan avea aceleași soluții ca cele promise azi de Drulă
Drulă constată dezastrul din București, lăsat tocmai de Nicușor Dan, susținătorul lui. În campania din 2020, Nicușor Dan avea aceleași soluții ca cele promise azi de Drulă
TRAGEDIE El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook
El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook