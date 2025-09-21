Profesorul Horațiu Moldovan: „Nu se poate muri de supărare, dar este vorba despre un anumit tip de personalitate”

Profesorul Horațiu Moldovan a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A explicat, printre altele, că „nu se poate muri de supărare”, însă acest aspect are legătură cu un anumit tip de personalitate. A menționat, de altfel, faptul că există și soluții pentru a „domoli” alerta permanentă în care se află un individ. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 20 septembrie 2025. Vezi AICI podcastul.

„Se poate muri de supărare?”, a întrebat Adrian Artene.

Profesorul Horațiu Moldovan susține că o persoană „nu poate muri de supărare”

Profesorul Horațiu Moldovan susține că este vorba despre tipul A de personalitate, care este atribuit persoanelor aflate „într-o alertă permanentă”. Există, însă, și câteva așa-zise remedii care să ajute ca aparatul cardiovascular să nu fie atât de solicitat. Președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară a oferit și un exemplu, și anume schimbarea locului de muncă, dacă acesta este solicitant.

„Nu, nu se poate muri de supărare. Dar este vorba despre un anumit tip de personalitate, definit tipul activ, hiperactiv, așa-numitul tip A de personalitate. Nu numai impulsiv, dar și foarte activ, într-o alertă permanentă.

E un anume gen care solicită mai mult aparatul cardiovascular. E greu de controlat tipul de personalitate, ne naștem cu el. Însă, există și aici remedii din zona psihologilor care pot să domolească, mergând până la a schimba condițiile de viață. De exemplu, serviciul. Dacă e foarte stresant, poți să îți schimbi locul de muncă și să intri într-o zonă mai relaxantă. Și alte lucruri se pot schimba, dacă vrei să te relaxezi”, a precizat profesorul Horațiu Moldovan.

