Reputatul profesor Horațiu Moldovan dezvăluie secretele inimii la ”Altceva cu Adrian Artene”: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat”

19 sept. 2025, 12:11, Altceva Podcast
Podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene” lansează un nou episod extrem de așteptat, care va fi disponibil în premieră sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:00, pe canalul oficial de YouTube. De această dată, jurnalistul Adrian Artene îl are invitat pe reputatul profesor doctor Horațiu Moldovan, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și președinte al Romtransplant. Acesta este, de altfel, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul de Urgență din Capitală, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, dar și al Academiei de Științe Medicale și medic în echipa SANADOR.

În ediția de sâmbătă, 20 septembrie, veți putea descoperi o conversație care atinge inima. Omul care a salvat mii de vieți aduce lumină și speranță acolo unde e mai mare nevoie. Este un dialog despre secretele inimii, despre cum ne ”vorbește” aceasta și cum să o menținem sănătoasă. Profesorul Horațiu Moldovan demontează cele mai frecvente mituri, ne dezvăluie cum a ajuns România să exporte… inimi, dar povestește și despre transplanturile realizate în premieră: ”Avem inimi de femei în trupuri de bărbat”.

Nu în ultimul rând, reputatul doctor spune că în medicina viitorului se vor putea fabrica inimi artificiale, iar inimi de porc vor fi reproduse asemenea unor ”piese de schimb”.

