Cum a primit Alexandru Stoica porecla „Greuceanu”: „De astăzi ești ucigașul de zmei”

Alexandra Anton Marinescu
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitat a fost Alexandru Stoica, cunoscut în lumea sporturilor de contact drept „Greuceanu”. Luptătorul de MMA și kickboxing a povestit cum a primit această poreclă și cum a început drumul său în sporturile de contact. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Alexandru Stoica spune că numele de „Greuceanu” a apărut după unul dintre primele sale meciuri, când antrenorul său a fost impresionat de modul în care și-a învins adversarul.

În dialogul din „Martorii”, moderatorul a adus în discuție porecla sub care sportivul este cunoscut astăzi. Stoica a explicat că totul s-a întâmplat în primul său an de sport, după un meci disputat la Sibiu împotriva unui adversar considerat foarte puternic.

„Am avut un meci la Sibiu cu un așa-zis zmeu”

Alexandru Stoica a povestit că, după acel meci, adversarul său a rămas mult timp pe scaun fără să se miște. Antrenorul său i-a spus că de atunci va purta numele „Greuceanu”.

„Când m-am apucat eu de sport, în primul an, după vreo trei luni, am avut un meci la Sibiu cu un așa-zis zmeu. L-am bătut, iar după meci a stat vreo două ore nemișcat pe scaun. Când m-am dat jos, mi-a spus maestrul: băi, deci de astăzi ești Greuceanu, ucigașul de zmei.”, afirmă acesta.

Sportivul a explicat că s-a apucat de box relativ târziu, la 19 ani, după o perioadă în care practicase rugby.

„La 19 ani m-am apucat de box. Până la 19 ani am făcut rugby.”, spune acesta.

Alexandru Stoica a povestit și cum l-a cunoscut pe antrenorul Virgil Fâșie. Alături de acesta a început pregătirea în box.

„În momentul ăla stăteam la Domnești și el și-a făcut o sală acolo în Domnești. Avea o sală de box în Domnești. Eu am aflat, m-am dus acolo. M-a pus în gardă, mi-a arătat pas înainte, pas înapoi. Am continuat cu dumnealui. După două luni de antrenament am avut meci cu Tolea.”, afirmă luptătorul.

La scurt timp după ce a început antrenamentele, Stoica a avut și primul său meci important.

„După două luni de antrenament am avut meci cu Tolea. Primul meu meci a fost cu Tolea, pe la Târgu Mureș.”, spune acesta.

