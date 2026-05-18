Eric Schmidt, fost CEO Google, huiduit de absolvenții Universității din Arizona, când ținea un discurs despre inteligența artificială

Fost director executiv (CEO) al companiei Google, Eric Schmidt a fost protagonistul unui incident neplăcut. Discursul său ținut în fața absolvenților de la Universitatea din Arizona nu a impresionat pe nimeni. Ba, mai mult, arată Mediafax, Schmidt s-a ales cu o porție zdravănă de huiduieli.

Momentul tensionat a avut loc duminică, 17 mai, în fața absolvenților promoției 2026.

„Există frica că locurile de muncă dispar”

Potrivit NBC, primirea de care a avut parte ex-CEO-ul Google reflectă în mod fidel anxietățile unei generații care vede ascensiunea IA ca pe o amenințare pentru locurile de muncă și viitorul economic.

În discursul său, Schmidt a vorbit, la început, despre perioada studenției și cum computerul personal l-a ajutat, iar în ultimii ani a schimbat lumea întreagă. Printre altele, a spus că Internetul și tehnologia au democratizat accesul la informație și au contribuit la reducerea sărăciei în multe locuri de pe planetă.

Dar, în același timp, fostul șef al gigantului Google a recunoscut că platformele digitale au avut și efecte negative asupra societății. „Au recompensat indignarea și au amplificat cele mai rele instincte ale noastre”, a spus Eric Schmidt.

Când a comparat inteligența artificială cu impactul transformator avut de computer asupra societății, tensiunea din sală deja a atins cote uriașe. În acel moment, publicul l-a huiduit puternic preț de câteva secunde. Absolvenții au continuat să reacționeze la fel și după ce Schimdt a încercat să arate că le înțelege tinerilor temerile avute.

„Există o frică în generația voastră că viitorul a fost, deja, scris, că mașinile vin, că locurile de muncă dispar, că se degradează clima și că moșteniți o lume pe care nu voi ați creat-o”, a spus Schmidt. Și de această dată vorbele sale au fost întâmpinate cu huiduieli.

The kids are alright!! Former CEO of Google Eric Schmidt gets booed every time he mentions artificial intelligence during his commencement speech at the University of Arizona. This generation just may save humanity after all. pic.twitter.com/L8wbujGnk8 — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) May 16, 2026

Într-un alt moment al discursului, Eric Schmidt a vorbit despre importanța diversității și a imigrației în societatea americană. „America este la cel mai bun nivel atunci când oamenii ambițioși vor să vină aici. Viitorul nu este încă terminat. Acum este rândul vostru să îl modelați”, a mai apucat el să spună, înainte de a fi întrerupt de auditoriu.

Campusurile universitare din SUA se ridică împotriva IA

Ulterior, reprezentanții Universității din Arizona au transmis că Eric Schmidt a fost invitat datorită contribuțiilor sale majore în domeniul tehnologiei și cercetării. Un purtător de cuvânt al instituției a subliniat că el a jucat un rol important în transformarea Google într-una dintre cele mai influente companii tehnologice din lume. De asemenea, șefii universității arată că milionarul susține numeroase inițiative științifice și educaționale.

Presa din State remarcă, însă, că incidentul din Arizona nu este singular. În ultimele luni, mai multe discursuri despre inteligența artificială susținute la ceremonii universitare din SUA au fost întâmpinate cu reacții ostile.

În mai, o vorbitoare invitată la University of Central Florida a fost huiduită după ce a descris IA drept „următoarea revoluție industrială”.

Toate aceste reacții arată cât de intensă a devenit dezbaterea despre impactul IA asupra locurilor de muncă.

