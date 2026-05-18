Călin Georgescu: „Atunci când trăiești pe datorie și-ți vinzi bucată cu bucată țara, nu te mai cucerește nimeni militar, ci te cumpără”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a explicat cum România trăiește pe datorie și este vândută bucată cu bucată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Înțelegem ce ni se întâmplă și vă dau o singură propoziție cheie din punct de vedere diplomatic, ținând cont de situația existentă internațional, foarte complicată și situația internă care deja suntem astăzi la nivel de de dezastru economic. Dar în momentul în care se ajunge la junk, gândiți-vă că eu deja am spus de ce s-a întâmplat ieri cu câteva săptămâni înainte. Am spus, de asemenea, că la sfârșitul lunii august sau septembrie, de altfel, când se închide și celebrul PNRR. Jaloanele pe care tot ei nu le-au respectat, iar România poate să intre în junk. Lucrurile stau foarte complicat din punct de vedere al rechinilor sau asasinilor economici care stau și pândesc această situație. De aceea, am spus și revin pe o situația de junk a României. În momentul în care tu trăiești doar pe datorie și îți vinzi bucată cu bucată, economia nu te mai cumpără nimeni. Nu te mai cucerește nimeni nicio armată, ci ești cumpărat de-a dreptul.”, a declarat fostul candidat la Președinție.