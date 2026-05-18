Povestea luptătorului Alexandru Stoica: „Am renunțat la sport și am devenit consumator de droguri”

Serdaru Mihaela
Alexandru Stoica, poreclit Greuceanu, a vorbit în emisiunea „Martorii” despre consumul de droguri și sprijinul primit de la soție și familie pentru a-și schimba viața. Urmărește aici, integral, emisiunea Martorii

Luptătorul a vorbit despre cea mai dificilă perioadă din viața lui și lupta cu dependența, spunând că în 2018–2019 a ales un drum greșit. A renunțat la sport și a început să consume droguri.

„Am avut o perioadă mai proastă prin 2018–2019. Am apucat pe o altă cale și am renunțat la sport pentru o perioadă, până în 2023. Am luat o direcție nu tocmai bună. Singura mea salvare au fost soția, familia și Dumnezeu” , spune Alexandru Stoica.

Alexandru Stoica: „Am devenit consumator”

În interviu, luptătorul a recunoscut consumul de substanțe interzise și a spus că problemele au apărut după ce a intrat într-un anturaj nepotrivit.

„Am devenit un consumator”, a declarat acesta în emisiune.

Probleme în familie și schimbări mari

Stoica a spus că perioada aceea i-a afectat atât viața personală, cât și starea psihică. El a mărturisit că a ajuns la aproape 160 de kilograme.

„Îmi schimbasem total comportamentul, îmi schimbasem complet corpul. Ajunsesem la aproape 160 de kilograme” , spune Stoica

Potrivit declarațiilor făcute în emisiunea „Martorii”, principalul sprijin a fost soția lui. Alexandru Stoica spune că soția i-a dat un ultimatum clar: familia sau drogurile.

„Într-o zi, soția mi-a spus: «Ai de ales: ori noi, ori singurătatea.» Și am ales”,  conchide Alexandru Stoica.

