Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“

Fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a părăsit centrul de detenție preventivă după ce a plătit, luni, o cauțiune în valoare de de 140 de milioane de grivne (3,1 milioane de dolari), relatează Ukrimform.

„Pentru fostul șef al Biroului Președintelui, Andrii Iermak, s-a depus o cauțiune în valoare de 140 de milioane de grivne, stabilită anterior de Curtea Superioară Anticorupție. Ulterior, acesta a fost eliberat din arestul preventiv“, scrie Ukrinform.

Cauțiunea a fost plătită, luni, în întregime, a declarat pentru agenție Katerina Shipilova, angajată a serviciului de presă al VAKS.

Potrivit publicației „Ukrainska Pravda”, în dimineața zilei de 18 mai, Iermak a ieșit din arestul preventiv.

Iermak a declarat publicației că a fost deținut într-o celulă cu plată și că nu știe cine a plătit cauțiunea pentru el.

Andrii Iermak este suspectat că face parte dintr-un grup infracțional organizat care ar fi spălat aproximativ 460 de milioane de grivne, adică aproximativ 9 milioane de euro. Acești bani ar fi fost rulați prin intermediul unui proiect imobiliar de lux situat în apropierea Kievului.

După cum a informat Ukrinform, pe 11 mai, fostului șef al Oficiului Prezidențial, Andrii Iermak, i s-a comunicat acuzația în dosarul privind spălarea a 460 de milioane de grivne prin construirea unor vile de lux în apropierea orașului Kiev.

A doua zi, alte șase persoane au fost puse sub acuzare în acest dosar. Conform datelor anchetei, în perioada 2021-2025, suspecții au „spălat” peste 460 de milioane de grivne prin construirea unui complex de vile în localitatea Kozin, din regiunea Kiev. O parte din fondurile cheltuite pentru construcție au fost obținute prin așa-numita „spălătorie”, controlată de un om de afaceri – viitorul proprietar al uneia dintre reședințe.

Pe 14 mai, Curtea Supremă Anticorupție a optat pentru o măsură preventivă pentru Yermak, sub forma reținerii cu posibilitatea de a plăti o cauțiune de 140 de milioane de grivne. Yermak a declarat apoi că nu are fonduri pentru cauțiune.

