Noi dezvăluiri despre președintele Donald Trump alimentează teoriile conspirației din SUA. Sebastian Gorka, șeful departamentului de combatere a terorismului din Administrația Trump susține că liderul de la Casa Albă ar fi lăsat „instrucțiuni precise” pentru J.D. Vance în cazul morții sale, pe fondul temerilor legate de securitate și sănătate.

O nouă controversă îl readuce în centrul atenției pe președintele Donald Trump, după ce un oficial al administrației a dezvăluit existența unei scrisori confidențiale lăsate pentru vicepreședintele J.D. Vance în Biroul Oval.

Informația a fost făcută publică de Sebastian Gorka, șeful departamentului de combatere a terorismului din administrația americană, în podcastul „Pod Force One”, difuzat înaintea vizitei istorice a liderului american în China, scrie Ansa.it.

Potrivit acestuia, scrisoarea ar conține instrucțiuni privind modul în care ar trebui gestionată situația în cazul în care președintelui Donald Trump „i s-ar întâmpla ceva”.

„Există o scrisoare în sertarul biroului Resolute, adresată vicepreședintelui, în cazul în care i s-ar întâmpla ceva”, a declarat Sebastian Gorka.

Oficialul a refuzat să ofere detalii despre conținutul documentului, invocând motive de securitate.

„Avem protocoale, credeți-mă. Nu sunt protocoale despre care pot discuta, dar le avem”, a adăugat acesta.

Vance, primul în linia de succesiune

J.D. Vance este primul în ordinea constituțională de succesiune la președinția Statelor Unite, în cazul în care liderul american ar muri, ar demisiona sau ar fi incapabil să își exercite funcția. După vicepreședinte, următorii în linie sunt președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și președintele Senatului, funcție deținută tot de J.D. Vance.

Sebastian Gorka a susținut că existența unor astfel de planuri face parte din strategia administrației de a transmite „forță” adversarilor geopolitici ai Statelor Unite, precum China, Iran și Rusia.

În ianuarie, președintele Donald Trump dezvăluise că a lăsat „instrucțiuni foarte specifice” privind o reacție militară împotriva Iranului în eventualitatea unui asasinat.

„Am lăsat un mesaj. Dacă mi se întâmplă ceva, vom arunca în aer Iranul”, declara liderul american într-un interviu acordat NewsNation.

Afirmațiile au venit după ce Donald Trump a supraviețuit mai multor tentative de asasinat în ultimii ani.

La câteva luni după acel interviu, în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă, ar fi avut loc o nouă tentativă de atac asupra liderului american, potrivit unor informații apărute în presa conservatoare din SUA.

Controverse legate de sănătatea lui Trump

În ultimele luni, au circulat numeroase speculații privind starea de sănătate a președintelui Donald Trump, în vârstă de 79 de ani. În spațiul public au apărut comentarii despre glezne umflate, vânătăi vizibile pe mâini și episoade de somnolență în timpul unor evenimente oficiale.

După dezvăluirea privind scrisoarea pentru J.D. Vance, teoriile conspirației s-au amplificat rapid pe rețelele sociale și în mediile conservatoare americane.

Comentatorul Joe Rogan a susținut, într-un episod recent al podcastului său, că președintele Donald Trump ar putea intra în conflict direct cu marile companii petroliere din cauza încercărilor de reducere a prețurilor la combustibil.

„O să-l elimine… nu poți să-i înșeli cu banii din petrol. Iar J.D. Vance va ajunge să plângă la televizor”, a declarat Joe Rogan.

Nu există însă dovezi care să susțină aceste afirmații sau existența unui complot împotriva liderului american.

