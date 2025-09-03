Adrian Severin: „Războiul este greu de continuat, el trebuie ESCALADAT”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin îi acuză pe liderii europeni de perpetuarea conflictului din Ucraina, susținând că aceștia ar fi responsabilii morali ai dezastrelor generate de acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Adrian Severin critică liderii occidentali, despre care susține că ar fi contribuit la perpetuarea conflictului din Ucraina. Acesta afirmă că liderii europeni au ignorat oportunitățile de pace, provocând un haos politic, umanitar și financiar. Totodată, Severin subliniază că Europa a devenit complet irelevantă la nivel geopolitic global.
„Ați văzut că au reușit să atace avionul lui von der Leyen? Pentru că au felul acesta de a spune: Iată, au atacat Uniunea Europeană. Iată, avem motive să-i mergem la război. Pentru că sunt unii care vor războiul din nebunie, dar sunt și unii care vor războiul din calcul. Gândiți-vă că, dacă nu se continuă cumva războiul, dacă nu se escaladează, pentru că el e greu de continuat de-acum, el trebuie escaladat la nivelul la care e. Dacă nu se întâmplă asta, domnul Macron dispare în istorie, dacă nu cumva în vreo pușcărie, în următoarele cinci minute. La fel și Starmer, la fel și Merț. Deci ei nu pot opri acum decât dacă își pun pielea la bătaie. E firesc, ei trebuie să trăiască cu consecințele faptelor lor. Au instigat adâncirea războiului și continuarea războiului. Au refuzat ocaziile de pace, fiecare în felul lui și la timpul lui. Au încercat să-și păcălească popoarele. Au creat un adevărat dezastru financiar, pentru că miliardele acelea care au fost băgate într-o gaură neagră în Ucraina sunt miliarde luate din buzunarul cetățenilor și din bugetele statelor. Au creat un dezastru umanitar pentru care trebuie să răspundă, pentru că au murit oameni nevinovați în Ucraina. Dacă vreți, putem spune că și în rândul rușilor au murit oameni nevinovați, dar au suferit, prin diverse forme de contagiune, și cei care nu sunt ucraineni, alți europeni. Și au creat un dezastru geopolitic, pentru că, astăzi, ne dăm seama, mai ales după cele întâmplate la Tianjin, cu acest summit al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, că Europa, care era deja irelevantă din punct de vedere strategic, a devenit irelevantă și din punct de vedere tactic. A devenit ridicolă, a devenit absolut neînsemnată.”