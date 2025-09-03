Adrian Severin: „Războiul este greu de continuat, el trebuie ESCALADAT”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin îi acuză pe liderii europeni de perpetuarea conflictului din Ucraina, susținând că aceștia ar fi responsabilii morali ai dezastrelor generate de acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Europa era deja irelevantă din punct de vedere strategic”

Adrian Severin critică liderii occidentali, despre care susține că ar fi contribuit la perpetuarea conflictului din Ucraina. Acesta afirmă că liderii europeni au ignorat oportunitățile de pace, provocând un haos politic, umanitar și financiar. Totodată, Severin subliniază că Europa a devenit complet irelevantă la nivel geopolitic global.